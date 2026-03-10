Teknisk specialist inom mekanik till Envirotainer!
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-03-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Från San Francisco till Salvador till Seoul, människor världen över förväntas idag leva långa och hälsosamma liv och läkemedel behöver nå alla delar av jordklotet. Envirotainer säkerställer att temperaturkänsliga läkemedel fraktas från där de produceras till patienten på ett säkert sätt och tillsammans arbetar vi för att möta våra kunders behov av innovativa och pålitliga lösningar - tillgängliga från vilken plats som helst till vilken destination som helst. Vi söker dig med mångårig erfarenhet inom mekanik och som vill arbeta i en roll där du får bidra med din expertis inom flera olika områden. Låter det som något för dig? Läs vidare!Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Envirotainer grundades 1985 och har idag mer än 10 000 aktiva temperaturkontrollerade containrar världen över. Vi fraktar dagligen miljontals doser läkemedel för alla typer av läkemedelstillverkare och täcker idag över 2000 farmaceutiska handelsfält i över 100 länder och 300 flygplatser. Med över 40 års branscherfarenhet litar världens största läkemedelstillverkare på våra produkter och att vi levererar - från stora volymer av läkemedel till enskilda patientprover. Envirotainer har idag ca 450 medarbetare globalt varav runt 150 medarbetare på kontoret och produktionen i Rosersberg. Som Teknisk Specialist tillhör du ett mekanikteam om 8 medarbetare fördelat på en svensk och en tysk site. Du kommer att fungera som en viktig rådgivare och sakkunnig i konstruktionsfrågor, tekniska vägval samt utföra konstruktions- och utredningsarbete. Utöver ditt närmsta team samarbetar du även med produktionen, underhållsorganisationen, övriga ingenjörsteam och inköp och du rapporterar till Head of Design & Mechanics.
Några ord från din framtida närmsta chef
"Hej! Jag heter Karl och är chef för vår mekanikkonstruktionsgrupp, dvs den grupp som jobbar med mekaniska konstruktioner och mekaniska sakfrågor för våra produkter. Jag har jobbat i företaget sedan 2011 i lite olika roller inom R&D. Ibland får jag frågan om vad som gjort att jag har stannat så länge inom Envirotainer och mitt svar är att det aldrig blir långtråkigt här. Vi är på en ständig utvecklingsresa och det finns alltid något att hugga tag i. Det är en känsla som gör att jag, och min grupp, ser fram emot att komma till jobbet varje dag."
Du erbjuds
Möjligheten att arbeta med en mycket samhällsviktig produkt - Våra kylcontainrar transporterar livsviktiga läkemedel och ditt arbete är en viktig del i kedjan att säkra tillgången till viktiga läkemedel världen över.
Närhet till hela kedjan- Du arbetar nära både utveckling, produktion, inköp och underhåll, med direkt tillgång till de som bygger och servar produkterna.
Inflytande - Här får du möjlighet att driva och ta viktiga tekniska beslut där du både förväntas och ges utrymme att navigera mellan många olika intressenter, stå för din bedömning och driva arbetet framåt.
Utvecklingsmöjligheter - Här får du möjlighet att bidra med din expertis i ett företag som ständigt mognar och utvecklas. Du är med och bygger strukturer, sätter standarder och arbetssätt och vi ser fram emot att välkomna dig med din kunskap!Dina arbetsuppgifter
För denna roll söker vi dig med både erfarenhet av och intresse för att bidra med din tekniska expertis i olika typer av mekanikrelaterade frågor där rollen kombinerar operativt ingenjörsarbete med tekniskt ledarskap. Du blir en central kunskapsbärare som både bidrar med egna konstruktionsinsatser och utredningar men framför allt fokuserar på att utveckla gruppens arbetssätt och vår kompetens. Vi använder olika designstrategier beroende på vårt aktuella behov. Ibland ligger fokus på låg tillverkningskostnad och enkel produktion, andra gånger på funktionalitet, reparerbarhet eller flexibilitet. En central del i vår utveckling är också att nå en bra balans mellan vikt och funktion eftersom våra produkter fraktas med flyg. Vi arbetar därför aktivt med att minimera vikt, både av prestanda- och klimatskäl.
Du kommer exempelvis...
Fungera som teknisk ledare och mentor inom ditt tekniska område samt ge råd och stöd till konstruktörer i teamet.
Förbereda konstruktioner (t.ex. systemdesign, koncept, modeller, ritningar/specifikationer och beskrivningar) samt klassificeringar för nya konstruktioner eller ändringar av befintliga.
Genomföra konstruktionsgranskningar och bidra till förbättrade granskningsrutiner, checklistor och standarder.
Upprätta grundläggande krav och standardiserade metoder för att påvisa kravuppfyllnad inom ditt tekniska område.
Förbereda testspecifikationer samt utföra tester och demonstrera kravuppfyllnad inom ditt tekniska område.
Genomföra utredningar, rotorsaksanalyser (RCA) och andra analyser.
Bidra i arbetet med att identifiera kompetensglapp, utarbeta utbildningsprogram och hålla utbildningar inom ditt tekniska område.
Vi söker dig som
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, intresse för tjänsten och Envirotainer som företag. Vi ser att du är en relationsskapare med hög integritet, en naturlig kunskapsdelare och har en förmåga att navigera mellan olika personer och funktioner. Du har förmågan att både lyssna in och ta beslut som tar oss framåt.
Utöver det har du...
En högskole- eller civilingenjörsutbildning inom mekanik, mekatronik, elektronik eller liknande
Mångårig erfarenhet inom mekanikkonstruktion där du jobbat med olika typer av produkter, i olika företag och gärna i olika branscher
Erfarenhet av att leda och coacha kollegor i exempelvis designval, tekniska beslut och arbetssätt
Har goda kunskaper i engelska och svenska då båda språken används i arbetet
Övrigt information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Placering: Rosersberg
Kontaktuppgifter: Ansvarig rekryteringskonsult Johanna Sörell, johanna.sorell@academicwork.se
samt Minna Loosaar, minna.loosaar@academicwork.se
Vår rekryteringsprocess
Telefonintervju med Academic Work
Djupintervju med Academic Work + problemlösning & personlighetstest
Intervjuer med Envirotainer
Referens... Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "D6NMQB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Jobbnummer
9789116