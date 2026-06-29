Teknisk specialist inom anläggnings- och infrastrukturprojekt
Ramboll Sweden AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-29
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Om rollen
Brinner du för att skapa tydliga, genomarbetade och genomförbara tekniska lösningar i komplexa infrastrukturprojekt? Har du erfarenhet från både projektering och produktion, och trivs i gränslandet mellan teknik, entreprenad och samordning? Då kan detta vara rollen för dig.
Hos Ramboll arbetar vi enligt vår strategi "The Partner for Sustainable Change" där vi tillsammans med våra kunder utvecklar framtidens hållbara samhällsinfrastruktur. Inom Roads & Highways i Sverige befinner vi oss i en stark utvecklingsfas och stärker nu vår kompetens inom teknisk samordning, entreprenadnära arbete och AMA.
Din nya roll
I denna roll arbetar du i hjärtat av våra infrastrukturprojekt där teknisk kvalitet, struktur och genomförbarhet är avgörande för framgång.
Vi söker en teknisk specialist som kan kombinera erfarenhet från produktion och entreprenad med förståelse för projektering och teknisk dokumentation. Du kommer att arbeta nära uppdragsledare, projektörer och tekniska specialister i multidisciplinära anläggningsprojekt.
Rollen innebär ett brett ansvar där du bidrar med din erfarenhet inom BAS-P, entreprenad, kalkylförståelse och AMA, och fungerar som en viktig länk mellan projektering och genomförande.
Vi söker dig som har
Erfarenhet från anläggnings- eller infrastrukturprojekt, gärna från både projektering och produktion. Du har en god förståelse för entreprenad- och byggprocessen och trivs i gränslandet mellan teknik och genomförande
Erfarenhet av eller god förståelse för BAS-P/BAS-U
Kunskap om kalkyl, mängdhantering eller produktionsnära ekonomi
Erfarenhet av AMA och tekniska beskrivningar är meriterande
Bakgrund som exempelvis arbetsledare, projektingenjör eller liknande roll med ca 4–5 års erfarenhet
Förmåga att arbeta strukturerat, analytiskt och lösningsorienterat i komplexa projekt
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska, i tal och skrift
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Bidra med teknisk samordning i anläggnings- och infrastrukturprojekt
Stötta och kvalitetssäkra tekniska lösningar genom projektets olika skeden
Arbeta med AMA-struktur och bidra till tekniska beskrivningar
Bidra med entreprenad- och produktionsperspektiv i projektering
Stötta kalkyl, mängdhantering och genomförbarhetsbedömningar
Samverka med uppdragsledare, projektörer och specialister i multidisciplinära team
Bidra till utveckling av arbetssätt, kvalitet och leveransprocesser
Om rollen och teamet
Du blir en del av Rambolls Roads & Highways Division i Sverige och arbetar i komplexa infrastrukturprojekt för statliga, kommunala och privata kunder. Projekten varierar i storlek och innehåll, och du kommer att ha en viktig roll i att säkerställa att våra lösningar inte bara är tekniskt korrekta utan också byggbara, effektiva och hållbara.
Vi erbjuder en inkluderande och kunskapsdriven miljö där du får arbeta nära både nationella och internationella kollegor. Placering är flexibel inom vårt kontorsnät i Sverige.
Vi erbjuder
En nyckelroll i tekniskt komplexa infrastrukturprojekt
Möjlighet att kombinera projektering, entreprenad och kalkylförståelse
Utvecklingsmöjligheter inom teknisk samordning och infrastruktur
Flexibel arbetsmiljö och starkt fokus på utveckling och hållbarhet
Ett värderingsstyrt bolag med långsiktigt fokus på hållbar samhällsutveckling
Välkommen till Ramboll Transport och Ramboll Sverige
Ramboll är ett av Sveriges ledande internationella teknik- och arkitekturkonsulter. Vi har 30 kontor med totalt 1 800 experter som arbetar tvärvetenskapligt med både stora och små projekt. Globalt är vi 18 000 anställda i 35 länder. Vi kombinerar lokal insikt och erfarenhet med en global kunskapsbas för att skapa hållbara samhällen och driva positiv förändring för våra kunder. Vi kallar det: Bright Ideas. Sustainable Change.
Inom Transport utvecklar vi bland annat urbana grönstrukturer för ett bättre stadsklimat och goda förutsättningar för gemenskap, hälsa och trygghet. Vi skapar också hållbara transportlösningar där ekonomisk tillväxt och långsiktiga samhällsvinster går hand i hand med människors behov av frihet och närhet.
Som The Partner for Sustainable Change hjälper vi våra kunder att förverkliga sina mål och navigera i övergången till en mer hållbar framtid.
Låt oss veta mer om dig
Vi vet att vissa sökande endast lämnar in en ansökan om de uppfyller alla villkor. Passion och potential kan dock väga tyngre än ett perfekt CV. På Ramboll får du hjälp och stöd att växa. Om du identifierar dig med den här rollen men inte uppfyller alla kriterier vill vi gärna att du ändå skickar in din ansökan. Du kan vara det perfekta valet för den här tjänsten – eller för en annan roll i vårt team.
Vi tar tacksamt emot ditt CV, eller några rader om dig själv som ett första steg, och ser fram emot att få veta mer om dig om du har den profil vi söker.
Lika möjligheter för alla
För att skapa samhällen och städer där både människor och natur kan blomstra behöver vi olika erfarenheter och perspektiv. Det är våra olikheter som gör att Ramboll och våra medarbetare ständigt utvecklas! Vi välkomnar ansökningar oavsett ålder, könstillhörighet, kulturell bakgrund, livssituation eller livsåskådning. Vi värdesätter en inkluderande arbetsmiljö och kultur och strävar efter att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla medarbetare. Vi lyssnar och lär av varandra, och ser till att det finns en balans mellan arbete och fritid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramboll Sweden AB
(org.nr 556133-0506)
Krukmakargatan 21 (visa karta
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104 62 STOCKHOLM Arbetsplats
Ramboll Sverige AB, Stockholm Jobbnummer
9983276