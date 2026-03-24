Teknisk Skribent till ledande företag inom tågindustrin!
Vår kund är en innovativ aktör som formar framtiden inom sin bransch. Här får du en nyckelroll i att översätta komplex teknik till tydlig och användbar dokumentation, vilket direkt bidrar till produkternas framgång och användarnas säkerhet. Ansök redan idag - urval sker tänker löpande!Publiceringsdatum2026-03-24Om tjänsten
Som teknisk skribent ansvarar du för att samla in, bearbeta och leverera teknisk information för vår kunds produkter och system. Du kommer att vara delaktig i dokumentationsprocessen och arbeta nära systemingenjörer, utbildare och andra specialister för att säkerställa att dokumentationen är korrekt, tydlig och användbar.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en utmanande roll inom ett banbrytande område, med fokus teknisk dokumentation för att säkerställa högsta produktkvalitet. Du kommer att ha en dedikerad konsultchef från Academic Work.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att säkerställa högkvalitativ teknisk dokumentation som stödjer underhålls- och driftprocesser för komplexa system.
Samla in teknisk information från systemingenjörer, koordinatorer och utbildare.
Skriva och uppdatera teknisk dokumentation i XML-format, inklusive underhålls- och felavhjälpningsinstruktioner.
Granska, översätta och korrekturläsa dokumentation på både svenska och engelska.
Skapa och uppdatera tekniska illustrationer.
Administrera och uppdatera dokumentrevisioner.
Delta i kundmöten för att säkerställa att dokumentationskraven uppfylls.
Stötta teamet med korrekturläsning av kollegors dokument.
Vi söker dig som
Relevant utbildning inom teknisk dokumentation, informationsdesign, ingenjörsvetenskap eller liknande område.
Alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet, exempelvis som underhållstekniker.
Erfarenhet av tekniskt arbete inom automation, järnväg, flyg eller liknande branscher.
Erfarenhet som teknisk skribent, informationsdesigner eller kommunikatör.
Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har
Praktisk erfarenhet av underhåll och felsökning.
Erfarenhet av arbete med järnvägsfordon.
Kunskap om Arbortext XML, Content Management Systems (CMS) och scripting.
Förståelse för hur kunder använder dokumentation i fält.
Förmåga att anpassa dokumentation till verkliga drift- och underhållsprocesser.
Förståelse för och förmåga att implementera kunddrivna validerings- och acceptanskriterier.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Ordningsam
Stabil
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "82SQIE".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
