Teknisk skribent till globalt bolag i Södertälje
2025-12-23
Om tjänsten
Vi hjälper nu vår globala kund att söka efter en pedagogisk och engagerad teknisk skribent som brinner för att omsätta komplex teknisk information till lättförståeliga texter. Rollen innefattar att förklara tekniska processer. Som en del av det globala teamet, kommer du att ha en central roll i att samla in, bearbeta och presentera teknisk information. Du kommer att vara ansvarig för att säkerställa att innehållet är tillgängligt och förståeligt.
Vår kund är en global aktör som är stolt över att vara en del av en organisation som värdesätter hållbarhet, innovation och tillförlitlighet. De genomgår nu en omvandling från att vara leverantör av lastbilar, bussar och motorer till att bli en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar.
Vi hoppas att du kan börja så snart som möjligt, och du kommer att arbeta som konsult genom oss på Cleverex Bemanning i 12 månader. Om allt känns bra i samarbetet finns det möjlighet till en förlängning.
Du erbjuds
• En möjlighet att utvecklas i ett ledande globalt företag med en dynamisk miljö
• Kompetenta och engagerade kollegor som vill se dig lyckas
• En möjlighet att spela en nyckelroll som teknisk skribentDina arbetsuppgifter
Arbetet sker för produkten "workshop manual" inom avdelningen service information som är en del av eftermarknadsorganisationen. Uppdraget avser främst områden inom elfordon (batterier, laddning, elmotorer) samt konventionella transmissionssystem.
Arbetet sker i team om tre tekniska skribenter och i nära samarbete med metodingenjörer i flera team, som tar fram de grundläggande reparationsmetoder som ska beskrivas. Det krävs förmåga att förstå och arbeta mot rätt nivå av beskrivning och kvalitet ur kundperspektiv, samt att snabbt tillägna sig terminologi och grundläggande tekniska aspekter.Profil
För att passa i rollen bör du:
• Ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, då det dagliga arbetet sker i båda språken
• Ha erfarenhet av tekniskt skrivande, med fördel inom relevanta teknikområden som ex fordon
• Arbetet i något av dessa system: Ewok/Windchill, Arbortext, Tratons PDM-system "OAS", Tratons WiO, SWS m.fl.
• Det är meriterande om du har en akademisk examen inom teknisk kommunikation, teknik, informationsteknologi eller liknande
Dina erfarenheter och kompetenser är lika viktiga som dina personliga egenskaper. För att passa in i rollen ser vi att du är prestigelös, ödmjuk och målmedveten i ditt arbete. I denna roll har du stor frihet under ansvar och därför är det viktigt att du är ansvarstagande och självgående. Uppdraget ställer rav på snabb inlärningsförmåga och eget driv.Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Södertälje, hyrbrid med två valfria dagar per vecka
Rekryteringsprocessen hanteras av Cleverex och vår kund önskar att alla förfrågningar besvaras av oss. Du är välkommen att skicka alla frågor angående rollen till: rekrytering@cleverex.se

Om företaget
På Cleverex Bemanning är vi specialiserade på att rekrytera och placera rätt medarbetare hos rätt kunder. Vårt främsta fokus är på våra kunder, konsulter och kandidater, med målet att säkerställa att du som kandidat känner att du har landat på rätt plats!
