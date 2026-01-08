Teknisk skribent till fordonsföretag sökes!
2026-01-08
Vill du arbeta nära avancerad fordonsteknik och bidra till att komplex information blir tydlig och användbar? Hos vår kund erbjuds du en roll som ger dig möjlighet att kombinera teknisk förståelse med struktur, kvalitet och samarbete i en organisation med starkt fokus på utveckling och eftermarknad. Låter det som något för dig?Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
För vår kunds räkning söker vi på Perido en teknisk skribent. Företaget är en världsledande leverantör av transportlösningar och tillsammans med partners och kunder driver dom omställningen till ett hållbart transportsystem. Tjänsten är placerad på kundens kontor i Södertälje, med möjlighet att arbeta på distans två dagar i veckan.Arbetsuppgifter
Som teknisk skribent kommer du att arbeta med Workshop Manuals inom R&D. Uppdraget omfattar huvudsakligen områdena elfordon (batterier, laddning, elmaskiner) samt konventionell transmission. Arbetet sker i ett team om tre tekniska skribenter och i nära samarbete med metodingenjörer i flera team, som tar fram de grundläggande reparationsmetoder som ska beskrivas. Rollen kräver förmåga att förstå och anpassa innehållet till rätt beskrivningsnivå och kvalitet för kunden, samt att tillägna sig terminologi och grundläggande tekniska aspekter.
Dina egenskaper
Viktiga personliga egenskaper för rollen är stark analytisk förmåga, noggrannhet och förmåga att kommunicera tydligt med tvärfunktionella team. Ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt är viktigt för att hantera komplex teknisk information, medan anpassningsförmåga och vilja att lära stödjer arbetet i en snabbt föränderlig miljö. Rollen gynnas även av pålitlighet, ett proaktivt förhållningssätt samt förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med andra.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Erfarenhet av liknande roll
Kunskap i produktionssystem
Flytande i svenska och engelska, i tal och skriftTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2027-02-28. Start 2026-02-01.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35608 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
