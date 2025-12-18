Teknisk Skribent till Comatec Sweden [Stockholm/Göteborg]
Teknisk skribent - Stockholm eller Göteborg (flera tjänster)
Comatec Sweden är ett mindre konsultbolag där alla känner alla och vi har roligt tillsammans. Vi är en del av Comatec Group - en internationell koncern med verksamhet i flera länder. Det ger oss stabilitet, trygghet och möjligheter till utveckling, även mot kunder i andra länder och på distans.
Som teknisk skribent arbetar du med att utveckla och förbättra kundens tekniska dokumentation, ofta med fokus på regulatoriska dokument enligt EN-standard. Du ansvarar för att dokumentationen är tydlig, korrekt och följer etablerade standarder och processer (t.ex. EN, ISO, CE). För vissa projekt är erfarenhet av mjukvarudokumentation särskilt meriterande. Rollen innebär mycket kommunikation - du ansvarar för dokumentationsprocessen, har kontakt med kund och förmedlar krav till teamet. Det är viktigt att du kan säkerställa att krav och utvecklingsprocess följs enligt standard. Erfarenhet av agilt arbetssätt är också meriterande.https://www.comatec.fi/en/companies/comatec-sweden-ab/https://www.comatec.fi/en/
Exempel på arbetsuppgifter:
Skapa och uppdatera kundens regulatoriska dokumentation i Word enligt EN-standard och andra relevanta regelverk
Kommunicera med kund och team för att säkerställa kravuppfyllnad och process
Säkerställa att dokumentationsprocessen och utvecklingsprocessen följer gällande standarder
Erfarenhet av tekniskt skrivande/teknikinformation inom industri, fordon, elektronik eller liknande
Van att arbeta efter standarder och processer (EN, ISO, CE; mjukvarudokumentation är mycket meriterande)
Mycket god kommunikationsförmåga och vana att driva processer
Erfarenhet av agilt arbete är meriterande
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Strukturerad, noggrann och samarbetsinriktad
Kunskaper i CMS, Adobe Illustrator och CAD är bra att ha generellt, men inte nödvändigt för detta projekt
Varför Comatec Sweden?
Familjär kultur där alla blir sedda
Trygghet och utvecklingsmöjligheter via en internationell koncern
Uppdrag med bredd och chans att samarbeta över landsgränser
Flexibla upplägg beroende på uppdrag (kontor, on-site, hybrid, distans) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
