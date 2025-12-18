Teknisk Skribent till Comatec Sweden [Stockholm/Göteborg]

Comatec Sweden AB / Civilingenjörsjobb / Stockholm
2025-12-18


Teknisk skribent - Stockholm eller Göteborg (flera tjänster)
Comatec Sweden är ett mindre konsultbolag där alla känner alla och vi har roligt tillsammans. Vi är en del av Comatec Group - en internationell koncern med verksamhet i flera länder. Det ger oss stabilitet, trygghet och möjligheter till utveckling, även mot kunder i andra länder och på distans.
Som teknisk skribent arbetar du med att utveckla och förbättra kundens tekniska dokumentation, ofta med fokus på regulatoriska dokument enligt EN-standard. Du ansvarar för att dokumentationen är tydlig, korrekt och följer etablerade standarder och processer (t.ex. EN, ISO, CE). För vissa projekt är erfarenhet av mjukvarudokumentation särskilt meriterande. Rollen innebär mycket kommunikation - du ansvarar för dokumentationsprocessen, har kontakt med kund och förmedlar krav till teamet. Det är viktigt att du kan säkerställa att krav och utvecklingsprocess följs enligt standard. Erfarenhet av agilt arbetssätt är också meriterande.
Exempel på arbetsuppgifter:

Skapa och uppdatera kundens regulatoriska dokumentation i Word enligt EN-standard och andra relevanta regelverk

Kommunicera med kund och team för att säkerställa kravuppfyllnad och process

Säkerställa att dokumentationsprocessen och utvecklingsprocessen följer gällande standarder

Publiceringsdatum
2025-12-18

Profil
Erfarenhet av tekniskt skrivande/teknikinformation inom industri, fordon, elektronik eller liknande

Van att arbeta efter standarder och processer (EN, ISO, CE; mjukvarudokumentation är mycket meriterande)

Mycket god kommunikationsförmåga och vana att driva processer

Erfarenhet av agilt arbete är meriterande

Mycket god svenska och engelska i tal och skrift

Strukturerad, noggrann och samarbetsinriktad

Kunskaper i CMS, Adobe Illustrator och CAD är bra att ha generellt, men inte nödvändigt för detta projekt

Varför Comatec Sweden?

Familjär kultur där alla blir sedda

Trygghet och utvecklingsmöjligheter via en internationell koncern

Uppdrag med bredd och chans att samarbeta över landsgränser

Flexibla upplägg beroende på uppdrag (kontor, on-site, hybrid, distans)

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Comatec Sweden AB (org.nr 556928-2535)

Arbetsplats
Comatec

Kontakt
Ilona Laine
ilona.laine@comatec.fi

Jobbnummer
9653917

