Teknisk skribent / Teknikinformatör - skapa tydlig teknikinfo hos Saab
2026-01-23
Om rollen
Vill du arbeta nära avancerad teknik och bidra till utvecklingen av komplexa, högteknologiska produkter? Som teknisk skribent hos Saab Dynamics blir du en del av ett professionellt team som ansvarar för att ta fram tydlig och strukturerad teknisk information. Du arbetar i långsiktiga projekt med hög teknisk komplexitet, där dina texter blir en viktig del av hur våra produkter används, förstås och underhålls - både i Sverige och internationellt.
Du kommer att ingå i en grupp på cirka 10 personer med varierande erfarenhetsnivåer, från nyexaminerade till mycket seniora kollegor. Teamet präglas av högt i tak, prestigelöshet och en vilja att hjälpa varandra. Arbetet sker främst inom två större projekt som omfattar både exportprodukter och utveckling för svenska kunder.
Som teknisk skribent arbetar du med hela kedjan av teknikinformation: planering, informationsinsamling, strukturering, skrivande, redigering och framtagning av underlag för illustrationer. Du beskriver komplexa tekniska system på ett tydligt, korrekt och pedagogiskt sätt, ofta i nära samarbete med ingenjörer och andra specialister. Arbetet sker i XML-baserade verktyg, främst UpTime4, och följer standarder för tekniskt skrivande.
Som person är du social och trygg i kontakten med andra, samtidigt som du arbetar ordningsamt och strukturerat även när förutsättningarna skiftar. Du trivs i ett hjälpsamt team där man stöttar varandra, delar kunskap och bidrar till en prestigelös kultur. Du har lätt att samarbeta, tar ansvar för dina uppgifter och ser till att arbetet håller hög kvalitet utan att fastna i onödiga detaljer.
Vi söker dig som har...
• Akademisk eftergymnasial utbildning, gärna med teknisk eller kommunikationsinriktning.
• 1-2 års erfarenhet av tekniskt skrivande eller liknande arbete (t.ex. teknikinformation, dokumentation, journalistik eller kommunikation med tekniskt fokus).
• Svenska och engelska i tal och skrift
• Intresse för teknik och förmåga att förstå tekniska system.
• Erfarenhet av att arbeta med processer, rutiner och arbetssätt kopplade till framtagning av publikationer - antingen som teknisk skribent eller i roller där du strukturerat och förmedlat komplex information.
• Förmåga att arbeta i XML-baserade miljöer eller vilja att snabbt lära dig detta.
Meriterande
• Erfarenhet av UpTime eller andra XML-baserade innehållshanteringssystem.
• Kunskap om S1000D eller liknande standarder för informationsarkitektur.
• Erfarenhet av översättningsarbete.
• Bakgrund från teknisk industri eller försvarssektorn.
• Erfarenhet av att arbeta med tekniska illustrationer eller att ta fram underlag för dem.
Du erbjuds
Hos Saab får du vara med och utveckla teknik i världsklass som gör verklig skillnad, för samhället, säkerheten och framtiden. Du erbjuds en innovativ arbetsmiljö med hög kompetens där samarbete och personlig utveckling står i fokus. Här får du möjlighet att växa, påverka och bidra till något större - varje dag. Saab tycker det är viktigt med en balans mellan arbetsliv och fritid och därför erbjuds flextid och exempelvis gym på anläggningen.
Om Saab Dynamics
Saab Dynamics utvecklar avancerade system inom missiler och med verksamhet på flera orter i Sverige. De arbetar nära både svenska och internationella kunder och kombinerar hög teknisk kompetens med ett starkt fokus på säkerhet och innovation. Här blir du en del av en organisation där teknik, samarbete och långsiktighet står i centrum.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
Rekryteringsprocess
Urval sker löpande
Intervju (Framtiden)
Personlighetstest
Referenstagning
Intervju Saab
Beslut
Publiceringsdatum2026-01-23
Start: omgående/enligt överenskommelse
Arbetstider: kontorstider
Ort: Linköping
Omfattning: 100% heltid Ersättning
