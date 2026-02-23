Teknisk Skribent / Technical Writer till Life-Science företag i Uppsala
Academic Resource AB Uppsala / Journalistjobb / Uppsala Visa alla journalistjobb i Uppsala
2026-02-23
Academic Resource söker en Teknisk Skribent / Technical Writer till ett Life-Science företag i Uppsala. Tjänsten är ett konsultuppdrag på 1 år initialt med möjlighet till förlängning.
Placering i Uppsala. Start omgående.
Ansvarsområden:
• Skapa, redigera, granska och publicera användardokumentation för både digitala och tryckta format, med säkerställande av korrekthet, tydlighet samt efterlevnad av företagets standarder, varumärkesriktlinjer samt juridiska och regulatoriska krav.
• Samarbeta med tvärfunktionella team (produktledning, FoU, regulatoriskt, tillverkning, PMO) för att leverera dokumentation i tid och på ett kostnadseffektivt sätt.
• Ta fram ny teknisk dokumentation för produktutveckling samt uppdatera befintligt material (text och illustrationer).
• Uppskatta tidslinjer, planera arbetsuppgifter och ge statusuppdateringar.
• Underhålla dokumentationsdatabaser och informera intressenter om nytt eller reviderat innehåll.
• Stödja utveckling av verktyg och plattformar för effektiv produktion och underhåll av dokumentation.Publiceringsdatum2026-02-23Kvalifikationer
• MSc, gärna inom molekylärbiologi eller närliggande område; alternativt BSc med relevant erfarenhet.
• Minst 2 års erfarenhet av tekniskt skrivande, redigering och dokumentationsproduktion, t.ex. användarmanualer eller valideringsguider.
• Mycket god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga; skicklig inom tekniskt skrivande och redigering.
• Erfarenhet av SDL Tridion eller XML-baserade CMS, Adobe InDesign/Photoshop/Illustrator samt HTML/CSS.
• Flytande Engelska.
Meriterande:
• Stark kommunikativ, analytisk och problemlösande förmåga.
• Mycket god organisationsförmåga, noggrannhet och förmåga att hantera flera prioriteringar samtidigt.
• Förmåga att arbeta självständigt och i samarbete med marknadsföring, produktledning och vetenskapliga team.
• Erfarenhet av CAD-verktyg och videoredigering är meriterande.
Om Academic Resource:
Academic Resource är rekryterings- och bemanningsföretaget för akademiker med erfarenhet. Vi har lång erfarenhet av Uthyrning, Rekrytering samt Interim Management inom tjänstesektorn. Våra affärsområden är Life Science, Ekonomi & Finans, samt HR. Vi verkar inom tjänstesektorn och främst i Stockholm & Uppsala.
Som konsult hos Academic Resource erbjuds du:
• Förmåner som t.ex. tjänstepension, friskvårdsbidrag och föräldralön.
• Ett auktoriserat bemanningsföretag vilket innebär en mycket större trygghet, då du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
• En engagerad konsultchef som finns tillgänglig och håller löpande kontakt med dig och kundföretagen under hela din anställning som ser till att du trivs och utvecklas på din arbetsplats!
• Möjlighet att utvecklas genom lärande på arbete såväl som i varierade roller på intressanta kundföretag.Så ansöker du
Intervjuer och urval sker löpande, så ansök gärna så snart som möjligt. Skicka in ditt CV och personliga brev i PDF eller Word format.
Klicka på Sök tjänsten och ange referens: CTW0226
Vid frågor är du välkommen att kontakta:rekrytering.lifescience@academicresource.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e post.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
