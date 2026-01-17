Teknisk service- och säljsupport till Nordic Safety Systems
2026-01-17
Nordic Safety Systems söker sin nästa medarbetare inom service- och säljsupport. Här finns rollen för dig med tekniskt intresse, som vill arbeta såväl praktiskt som med support av kunder och bygga långsiktiga affärsrelationer. Välkommen med ansökan!
OM TJÄNSTEN
Nordic Safety Systems söker efter sin nästa kollega! Du välkomnas till en spännande roll som tillåter dig att kombinera ditt tekniska kunnande och intresse ihop med kundkontakt. Nordic Safety Systems är distributör och servicecenter som tillhandahåller personliga säkerhetsprodukter och tjänster för främst flygande besättning. I rollen som Teknisk service- och säljsupport arbetar du med produkter vars funktion och tillförlitlighet är kritisk för användarnas säkerhet och överlevnad. Dina kunder finns bland professionella användare inom flyg, sjöfart och räddningstjänst såväl på den militära som civila sidan.
Du erbjuds
• Att bli del av ett litet och tight sammansvetsat team på kontoret i Örebro. Här förväntas du driva dina egna ansvarsområden på ett självständigt sätt, men där hjälpen från teamet aldrig är långt borta och ni stöttar varandra när det behövs
• En bred och formbar roll med stora möjligheter till personlig- och affärsmässig utveckling
• En dedikerad konsultchef från Academic Work
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att kontinuerligt bearbeta och utveckla affärsrelationen med nya och befintliga kunder. Du kommer också få chansen att utveckla marknadsföringen av produkter och tjänster på företagets sociala medier, hemsida och webshop. Ni är ett litet gäng som finns där för varandra, vilket innebär att du ibland även stöttar på leverans- och lagersidan vid behov.
• Planera och utföra service av era produkter, såväl hos kund som på hemmabasen, samt bidra i utvecklingen av företagets servicekoncept
• Presentera och följa upp offerter och lösningsförslag med kunder
• Arbeta med kundorder, såväl administrativt som fysiskt i utskeppningen
• Genomföra kundbesök, marknadsföra och demonstrera nya produkter, samt leda och driva större projekt med befintliga och nya kunder
• Bidra i utvecklingen av mässmaterial samt företagets hemsida och webshop
VI SÖKER DIG SOM
• Har teknisk utbildning på gymnasienivå eller likvärdig, gärna inom el eller elektronik
• Har intresse samt ett praktiskt och tekniskt handlag inom mekanik och elektronik
• Tidigare haft en liknande roll
• Har goda kunskaper i svenska och mycket goda kunskaper i engelska, muntligen som skriftligen
• Är trygg i att använda MS Office, samt har erfarenhet i CRM-affärssystem eller andra säljrelaterade IT-hjälpmedel
• Har B-körkort
Det är meriterande om du har
• Har kunskap inom upphandling och inköp, tillskansad antingen från utbildning eller arbete
• Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som teknisk service- och säljsupport, eller andra roller inom service och teknik som exempelvis underhållstekniker
• Har arbetat som SÄKMAT-tekniker inom försvaret
• Har arbetat i affärs och materialplaneringssystem
• Har erfarenhet av webdesign
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten, du är mycket driven och engagerad i ditt arbete
• Intellektuellt nyfiken, du är problemlösande i ditt dagliga arbete mot kund
• Ordningssam, det är viktigt att du har struktur i ditt arbete och tar ett stort ansvar över dina uppgifter
Nordic Safety Systems tror att du som har lätt att få kontakt med människor och skapa förtroende, är driven samt har en hög arbetsmotivation kommer trivas som bäst hos dem!
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Nordic Safety Systems AB är auktoriserad distributör och service center av personlig säkerhetsutrustning för civila och militära piloter och besättning.
Produktsortimentet innefattar bl a flyghjälmar, kommunikation, Nightvision system, flytvästar och bärsystem, nödluft-system, överlevnadsprodukter samt skyddsbeklädnad.
Vi har en unik position inom en nischad bransch och jobbar med civila och militära kunder i hela Skandinavien och norra Europa. Vi befinner oss i ett expansivt skede som erbjuder många möjligheter och utmaningar och söker nu en medarbetare som vill vara med på resan. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid
