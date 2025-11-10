Teknisk samordnare till industrikund i Örnsköldsvik
2025-11-10
Jefferson Wells söker nu en driven och lösningsorienterad konsult till ett spännande uppdrag hos en av våra industrikunder i centrala Örnsköldsvik. Här får du en central roll i produktionen där du kombinerar tekniska kunskaper med ledarskap nära verksamheten.
Om rollen
Som teknisk samordnare är du navet i det dagliga arbetet på avdelningen. Du fördelar arbetsuppgifter, stöttar kollegor vid problem och säkerställer att produktionen flyter på med hög kvalitet och god effektivitet. Rollen innebär både tekniskt arbete, koordinering och administrativa uppgifter, och du är en viktig länk mellan produktionen och produktionschef. Uppdraget är på konsultbasis, med start så snart som möjligt. Uppdraget är på 100% och pågår initialt 1 år. För rätt person kan uppdraget förlängas och på sikt övergå till en anställning direkt hos kundföretaget.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
* Leda morgonmöten med teamledare och säkerställa daglig styrning
* Fördela arbetsuppgifter och vara stöd vid exempelvis felstämplingar, maskinstopp och strukturförändringar
* Samverka med konstruktion för att ta fram förbättringar i produktionsutfall och produktkvalitet
* Följa upp skydds- och säkerhetsfrågor samt arbeta aktivt med risker, tillbud och förbättringsmöten
* Ge teknisk support inom produktionstekniska frågor
* Administrativ och praktisk support till produktionsledningen
* Föreslå reparationsprioriteringar till produktionschef
* Säkerställa att närvaro- och arbetsstämplingar är korrekta
* Se till att revisioner och förbättringsarbete sker enligt plan
* Säkerställa att rätt order körs vid rätt tidpunkt
* Säkerställa att avdelningen följer gällande miljökrav och riktlinjer
* Alltid väga in miljöpåverkan i verksamheten och minimera belastningen där det är möjligt
* Beställa reservdelar och tillbehör inom budget
* Planera och styra uttag av komptid och arbetstidsförkortning i samråd med produktionschef
* Leda och fördela resurser inom avdelningen

Publicering: 2025-11-10

Bakgrund
Vi söker dig som har:
* Gymnasial verkstadsutbildning eller motsvarande kompetens
* Goda kunskaper i svenska och engelska
* Erfarenhet av ERP-system samt god datorvana, särskilt i Excel och Word
* Goda kunskaper inom produktion, såsom svetsning, formning eller skärande bearbetning
Vem är du?
Du trivs i en roll där teknik möter människor. Du är strukturerad, kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende. Du tar initiativ, agerar lösningsorienterat och bidrar aktivt till förbättringsarbete och säker arbetsmiljö. Har du erfarenhet av arbetsledande roll sedan tidigare eller har gått någon utbildning/kurs inom ledarskap är det meriterande.
Sök tjänsten idag!
För att söka tjänsten klickar du på knappen "Ansök nu". Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Anna Ajax via e-post: anna.ajax@manpower.se
. Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells, som är en del av Manpower Group, är ett av Sveriges största konsultbolag för chefer och specialister. Vi samarbetar med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Som konsult hos Jefferson Wells är din karriär och utveckling alltid i fokus, och vi har gedigen kunskap inom just ditt område. Som konsult hos Jefferson Wells får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal.
Din karriär och utveckling är viktig för oss och givetvis får en personlig konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Sista dag att ansöka är 2025-12-20
