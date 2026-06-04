Teknisk säljsupport Pump med inriktning mot Industri
Intensogruppen AB / Säljarjobb / Upplands Väsby Visa alla säljarjobb i Upplands Väsby
2026-06-04
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Teknisk säljsupport Pump med inriktning mot Industri - Göteborg eller Upplands Väsby
Har du ett tekniskt intresse, tycker om att lösa utmaningar och vill använda din kompetens i samarbete med både kunder och kollegor i ett team där din insats räknas? Då kan detta vara möjligheten för dig.
Vi på TSS, Technical Sales Support, fortsätter vår utvecklingsresa och söker nu dig som vill vara med och leverera branschens bästa tekniska offerter inom pumpar Industri. I takt med att vi stärker våra processer, verktyg och arbetssätt söker vi en ny kollega med industri-inriktning.
Om rollen
Som teknisk säljsupport blir du en central del av vårt team som säkerställer att kunder och kollegor får de bästa tänkbara tekniska offerterna och supporten. Du kommer att ha ett tätt samarbete med utesäljarna för Industri samt kontakt med våra fabriker inom KSB och externa leverantörer. Du kommer bland annat att:
Hantera inkommande pumpförfrågningar, göra offerter och ge teknisk support inom Industri till slutkund, installatörer, konsulter, tekniker och interna funktioner
Vara produktansvarig för en eller flera produkter vilket innebär att du är en intern och extern ambassadör för dessa produkter
Dela kunskap och bidra till kompetenshöjning i teamet
Arbeta aktivt med att utveckla processer, verktyg och rutiner i våra ständiga förbättringar
Vad har Nursen Hult, Manager Technical Sales Support, att säga om företaget?
"KSB kombinerar tradition och innovation. Vi utvecklar processer, digitaliserar och jobbar modernt – samtidigt som vi behåller en värdegrund där människor och kvalitet kommer först. Det är också en arbetsplats där idéer välkomnas och där vi hela tiden strävar efter att bli bättre, både för kunderna och för medarbetarna.
De främsta fördelarna med att jobba här är stabiliteten, professionalismen och utvecklingsmöjligheterna. Det finns också ett stort kunnande i organisationen och en kultur av att hjälpa varandra, vilket gör att man snabbt kommer in och känner sig som en del av teamet."Publiceringsdatum2026-06-04Profil
Till rollen som teknisk säljsupport söker vi dig som är strukturerad, handlingskraftig och trivs med att få saker gjorda. Du är positiv, ansvarstagande och affärsmässig och har en självklar känsla för service och kundvärde. Som person är du kommunikativ, analytisk och lösningsorienterad, och du trivs i en roll där du får kombinera teknik med sälj, samarbete och problemlösning. Du arbetar kanske redan med teknisk försäljning, eller har erfarenhet av pumpar och pumpsystem och vill nu använda din kunskap i en mer supporterande roll.
Teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom pumpar
God förståelse för industriella system, pumpar och ventiler
Har du tidigare erfarenhet av offertarbete, teknisk support och säljstöd från industriområdet ser vi det som meriterande
Lätt för att hantera affärssystem, CRM system och Officepaketet
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
B- körkort är ett krav
Vad har Axel Holm, teknisk säljsupport, att säga om tjänsten och företaget?
"Det är jättekul att jobba på KSB! Vill man ha ett jobb där man varje dag kommer in och gör samma sak om och om igen, då har man hamnat fel. Här är det stor variation i uppgifterna, man får vara vass på att prioritera och effektivisera.
Du får också otroliga kollegor som man alltid kan vända sig till. Här kommer du att utveckla dig själv både tekniskt och som människa."
Vi erbjuder
Hos oss erbjuds du en varierad och stimulerande roll där du får chans till både ansvar och utvecklingsmöjligheter. Du får jobba ihop med ett engagerat team med hög kompetens och ett starkt samarbete. Som en del av KSB-familjen kan du förvänta dig attraktiva förmåner, såsom friskvårdsbidrag, lunchförmån, sjukvårdsförsäkring med mera. Vår företagskultur präglas av positivitet och stöd. Då vi är en del av en världsomspännande koncern så har vi mycket kontakter, samarbeten och dialog med kollegor främst inom Europa men även andra delar av världen.
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringskonsult Maria Ahlén, 0708-490288, på Intenso Teknikrekrytering.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
KSB är en av Europas ledande tillverkare av pumpar och ventiler som globalt har drygt 16 800 medarbetare. Koncernens huvudkontor finns i Tyskland. KSB Sverige AB, det svenska säljbolaget, har sitt huvudkontor i Sisjön i Göteborg. Det är ett expansivt företag där 73 medarbetare marknadsför hela produkt- och serviceprogrammet i Sverige mot kunder inom Industri, Energi, Gruvnäring, Petrokemi, VA och VVS. Omsättningen uppgår till ca 450 MSEK. KSB präglas av att leverera hög kvalitet och är ett spännande internationellt företag där du som medarbetare kontinuerligt känner av den globala företagskulturen genom kontakterna med dina kollegor runt om i världen. Läs mer om bolaget på www.ksb.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Intensogruppen AB
(org.nr 556354-3726) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
KSB Sverige Aktiebolag Jobbnummer
9948092