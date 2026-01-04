Teknisk Säljkoordinator till växande elföretag i Stockholm
2026-01-04
LIVEL AB är ett auktoriserat och snabbt växande elinstallationsföretag i Stockholm.
Vi arbetar med allt från service och felsökning till elcentraler, renoveringar och större projekt för BRF:er och fastighetsägare.
Just nu söker vi en driven och tekniskt intresserad Säljare/Koordinator som vill vara en nyckelperson i vår växande organisation.
Om rollen
I den här rollen blir du navet mellan kunder, vår VD och våra elektriker.
Du tar emot förfrågningar, följer upp leads, bokar jobb och ser till att varje kund får snabb, professionell och trygg service.
Arbetet kräver både ordning, social förmåga och ett genuint intresse för teknik/el.
Kundbesök kan förekomma, men sker sällan.
Det är en perfekt roll för dig som vill kombinera
kundkontakt, försäljning och teknisk förståelse i ett modernt serviceföretag.
Du som söker bör:
Tala och skriva flytande svenska (krav)
Ha god engelska (meriterande)
Ha grundläggande förståelse för elinstallationer eller lär dig snabbt
Ha erfarenhet av teknisk försäljning, service eller koordinatorroll
Vara strukturerad, noggrann och lösningsorienterad
Kunna bemöta kunder tryggt och professionellt
Ha lätt för att skapa förtroende och sälja värde - inte bara pris
Ha körkort B
Ha gärna eftergymnasiala studier inom business, teknik eller service (meriterande)Arbetsuppgifter
Ta emot inkommande kundförfrågningar via telefon, mejl och sms
Samla in bilder och information från kunder inför offert
Följa upp leads och offerter tills affären stängs
Koordinera tider och bokningar med våra elektriker
Säkerställa att varje ärende är korrekt beskrivet och redo för offert
Ha daglig kontakt med både privatkunder och företag
Bidra till ordning, struktur och bra kundupplevelse i hela processen
Vi erbjuder:
Timanställning (resultatbaserad bonus)
* Möjlighet till heltidsanställning med fast lön och provision.
6 månaders provanställning
Möjlighet att växa i takt med företaget
Moderna digitala verktyg och tydlig struktur i arbetet
Flexibilitet och möjlighet att delvis arbeta hemifrån
Ett engagerat och professionellt team där du får stort ansvar
En chans att vara en viktig del av ett företag som expanderar snabbt
Plats:
Sollentuna / Stockholm
Start:
Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka ditt CV (gärna med bild) och en kort presentation till: alvin@livel.se
