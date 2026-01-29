Teknisk Säljare Verktygsmaskiner / Trumpf / Mälardalen
2026-01-29
TRUMPF Group är ett tyskt tillverkningsföretag för industrimaskiner. Det är ett familjeägt företag med huvudkontor i Ditzingen nära Stuttgart. TRUMPF är en av världens största leverantörer av verktygsmaskiner. Med mer än 70 operativa dotterbolag är TRUMPF-koncernen representerad på alla viktiga marknader världen över.
OM ROLLEN
Som Teknisk Säljare för TRUMPFs verktygsmaskiner arbetar du med marknadsledande produkter och ansvarar för försäljning av kompletta lösningar gentemot OEM / tillverkningsindustrin. Tjänsten innebär teknisk försäljning och kräver god förståelse för våra kunders produktionsprocesser och hur TRUMPF kan bli den självklara lösningen. Du ansvarar för region öst; Mälardalen, Stockholm, men även Örebro och Karlstad. Du utgår från ditt hemmakontor. TRUMPF är öppna för var du utgår från geografiskt, men gärna centralt i regionen, såsom i Gävle, Västerås, Örebro.
Du äger projekten från utvärdering till produktionsstart. Under säljcykeln bygger du upp ett förtroende och är kundens stöd i processen. Med en layout av anläggningen som grund arbetar du fram en offert och presenterar en helhetslösning för kund. Till din hjälp har du back-office på kontoret i Alingsås och i Tyskland.
DINA ARBETSUPPGIFTER:
• Relationsskapande bearbetning av befintliga och nya kunder. * Teknisk behovsanalys tillsammans med kund. * Teknisk rådgivning vid kundförhandlingar. * Samarbete med service och eftermarknad i sålda projekt för att skapa ett mervärde för kund.
DIN PROFIL
Du har kunskap och erfarenhet av produktionsteknik i industriell miljö samt maskinindustri. Du har även förståelse för automatiserade system. Meriterande om du har tidigare erfarenhet från TRUMPF.
Du trivs med att arbeta tekniskt rådgivande och använder dina kunskaper, din lyhördhet och säljande personlighet för att vinna kundens förtroende. Du utmanas och trivs med samtliga delar i affärsprocessen, från uppsökande, till behovsanalys, offertpresentation, uppföljning och avslut, samt utveckling av befintliga kunder.
Du har sinne för att skapa goda relationer och har ett självklart driv i att lyckas. Vidare har du vana av att jobba självständigt och en god förmåga att planera och prioritera din tid. Du driver ditt distrikt och dina affärsmöjligheter framåt på ett strukturerat och måldrivet sätt.
Vi ser även att du uppfyller nedan kriterier:
Teknikintresserad, samt mycket god teknisk förståelse för produktionsflöden.
Lyhörd, uthållig och serviceinriktad.
Kommunikativ, samt professionella kunskaper i svenska och engelska.
Mål- och affärsdriven med förmåga att komma till avslut.
Körkort samt möjlighet och vilja att resa i tjänsten.
Då distriktet är Mälardalen samt Stockholm och Örebro, ser vi att du bor centralt i distriktet.
ANSÖKAN
I denna rekrytering samarbetar vi med Wise Sales rekryteringskonsult Kajsa Sandén. Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Kajsa, på sms/tel: 0735-21 65 31 alt via mejl: kajsa.sanden@wise.se
(gärna mejl under jul- och nyårshelgen). Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Urval sker löpande och intervjuer genomförs under vecka 3-5. Varmt välkommen!
OM TRUMPF MASKIN AB
Vi är ett helägt dotterbolag till det tyskbaserade TRUMPF GmbH och Co. KG - marknadsledare och teknologiledare inom maskin- och laserteknik för industriell plåtbearbetning och erbjuder kompletta produktionslösningar inom dessa sektorer tillsammans med digitaliseringslösningar i form av konsultation, plattform och mjukvara.
Vårt huvudkontor finns i Alingsås ca 4 mil ifrån Göteborg med närhet till både flygplats och E20. Vi ansvarar för försäljning, eftermarknad, service och utbildning av verktygsmaskiner och laserteknik Sverige och Norge.
Verktygsmaskiner: Allt för flexibel plåt och rörbearbetning finns här såsom laserskärning. kantpressning, stansning och kombinerad stans- och laserbearbetning.
Laserteknik: Vi är teknikledande inom laserteknik för industriell produktion. Här finns lasrar, maskiner och lasersystem i alla skalor för skärning, svetsning, additiv tillverkning, 3D printing, märkning och ytbehandling.
Vi strävar efter att vara den självklara partner som hjälper Dig välja Rätt investering för framtiden. Rätt Teknik, Rätt Maskin, Rätt Laser, Rätt Mjukvara, Rätt Automatisering. Vi vill att våra kunder ska vara långsiktiga partners som vi växer tillsammans med. Med den ivriga strävan att vara med och skapa framtiden garanterar vi en kontinuerlig innovation.
