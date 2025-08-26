Teknisk Säljare Till Teknikföretaget Solectro - Lomma
Solectro AB är ett stabilt och innovativt familjeföretag och säljer produkter som främjar utvecklingsmöjligheterna inom elektronik, mekanik och automation i Norden. Solectro representerar flera tyska företag inom dessa verksamhetsområden och omsätter runt 20 miljoner. Atmosfären på Solectro präglas av ett stort kunnande, nytänkande och engagemang och kontoret är beläget i Lomma, ca. 10 minuter från Malmö och Lund. Läs gärna mer på solectro.se
Teknisk Säljare till teknikföretaget Solectro - Lomma
Har du ett stort tekniskt intresse och erfarenhet inom automation, mekanik och elektronik? Älskar du att prata med kunder och vill du jobba på ett litet familjärt företag med säte i Lomma där du blir en viktig kugge i teamet? Här ges du möjligheten att bli en del av ett litet och sammansvetsat team, där din roll är bred och du får vara delaktig i mycket. Du kommer få axla ansvaret för kontakter, samt göra besök till nya och befintliga kunder. Företaget växer och vi söker efter dig som vill ha ett roligt och kreativt arbete där den ena dagen inte är den andra lik.
I din roll som Teknisk Säljare ansvarar du för försäljning av maskiner och automationskomponenter samt alla dessa olika tillbehör. I området ingår även viss försäljning av utsug- och filtersystem som anpassas för våra och andra maskiner i tillverkningsindustrin. Vi vill att du planerar in besök hos både nya och befintliga kunder. Vi ser att det är viktigt att du på ett förtroendeingivande och proffsigt sätt kan informera, till viss del demonstrera och även ge viss utbildning till våra kunder. Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Besök hos både nya och befintliga kunder
Guida kunder i att välja rätt produkt för deras behov, till ett visst projekt eller reservdelar till en maskin
Informera, demonstrera och utbilda våra kunder.
Delta på mässor, seminarium, utställningar mm. Hjälpa till att marknadsföra våra produkter med din expertis och ditt engagemang. Bakgrund
Vi söker dig som är tekniskt kunnig och har ett intresse för sälj och servicekontakt med kunder. Du har ett tekniskt intresse inom elektronik, mekanik och automation. Du har en god datorvana och behärskar gärna mer än Windows program. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Du har B-körkort och är beredd att resa.
Som person är du självgående, men också en stor del i vårt team. Du kan prioritera din tid så att både försäljning till nya kunder och uppföljning av tidigare kunder blir utförda. Du tycker att det är kul att jobba med teknik och maskiner, du visar ditt engagemang genom teknisk kreativitet och idéer. Du gillar att jobba med många olika uppgifter samtidigt, både högt och lågt. Vi ser att du är engangerad och handlingskraftig med glad och positiv attityd. Du är villig och tycker det är spännande att lära dig nya saker.
Om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde så snart som möjligt eller efter överenskommelse. Placering i Lomma.
I denna rekrytering samarbetar Solectro med Standby Workteam. Vi arbetar med löpande urval och du är välkommen att sända in din ansökan snarast via länken. För mer information om tjänsten kontakta gärna Kristian Berglund, Standby Workteam, tel. 0709-605372.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Standby Workteam AB
(org.nr 556600-5475), https://www.standbyworkteam.se
211 38 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Standby Workteam AB. Kontakt
Kristian Berglund 0709-605372 Jobbnummer
9475754