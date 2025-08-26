Teknisk Säljare till Stockholm
Bli en expert på både försäljning och säkerhet - Vi söker Sales Technician!
Är du en driven och positiv person som gillar försäljning och kundkontakt? Vill du vara en del av ett engagerat team där vi firar framgångar tillsammans? Då kan rollen som Sales Technician vara perfekt för dig!
Om rollen:
Som Sales Technician kommer du att spela en central roll i att hitta och bygga relationer med både nya och befintliga kunder i Stockholm. Du ansvarar för hela säljprocessen, från att boka möten och genomföra kundbesök till att identifiera behov och installera larm. Du kommer även att agera säkerhetsexpert för våra befintliga kunder, hjälpa dem att optimera sina lösningar och skapa långsiktig kundnöjdhet. Arbetet sker på fältet och du utgår hemifrån.
Vi erbjuder:
* En inkluderande och utvecklande arbetsmiljö där vi firar framgångar tillsammans.
* Gedigen onboarding och kontinuerligt stöd från närvarande ledare.
* Sälj- och teknikutbildning med alla verktyg för att lyckas i rollen.
* Möjlighet till personlig utveckling och karriärvägar i en spännande bransch.
* Hög garantilön och en generös provisionsmodell utan maxtak.
* Säljtävlingar med extraordinära priser och resor.
* Tillgång till tjänstebil och friskvårdsbidrag.
* Bekväma arbetstider, måndag-torsdag 10-19 och fredagar 08-17, helger är valfritt.
* Ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik.
Vem vi söker:
Vi söker dig som är driven, social och trivs med att skapa positiva kundupplevelser. Du tycker försäljning är kul eller är nyfiken på att utveckla dessa färdigheter. Du är resultatfokuserad och har höga ambitioner, och kanske är du också en tävlingsinriktad person som gillar att sätta upp mål.
Obligatoriska krav:
* B-körkort.
* Fri från anmärkningar i belastningsregistret och UC.
Skicka in din ansökan idag, med CV! Urval sker löpande, så ta chansen och skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar via mail på grund av GDPR. Under rekryteringsprocessen tar vi utdrag ur belastningsregistret och gör en kreditupplysning.
Har du frågor?
Kontakta rekryteringsteamet på Jobb@verisure.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
