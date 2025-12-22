Teknisk säljare till Ståthöga MA teknik i Tullinge
Tillväxt Botkyrka AB / Säljarjobb / Botkyrka Visa alla säljarjobb i Botkyrka
2025-12-22
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl.
Ståthöga MA Teknik AB är ett stabilt och välrenommerat industriföretag som erbjuder ett brett, tekniskt spännande och konkurrenskraftigt produkt- och tjänsteutbud. Du får arbeta i en organisation med korta beslutsvägar, stort eget ansvar och goda möjligheter till personlig och professionell utveckling. Du omges av välkomnande och kunniga kollegor i en positiv arbetsmiljö.
Självklart erbjuder vi även tjänstebil samt trygga och förmånliga anställningsvillkor.
Du kommer ingå i teamet i Tullinge som består av tekniker, administrativ personal och ledning. Teamet är sammansvetsat, prestigelöst och har lång teknisk erfarenhet. Du rapporterar till närmsta chef och samarbetar nära våra tekniker för att skapa bästa möjliga lösningar för våra kunder.
Som tjänst Kundansvarig/Säljare kommer du bland annat:
Bygga, utveckla och vårda relationer med både befintliga och nya kunder
Aktivt bearbeta industrikunder som kommunala bolag, VA-verk, värmeverk och annan processindustri
Genomföra kundbesök, behovsanalyser och teknisk rådgivning
Arbeta med försäljning av pumpar, motorer och Ståthögas tjänsteutbud
Skriva offerter, räkna på projekt och hantera orderflöden
Arbeta i CRM samt hantera nödvändig administration
Driva hela säljprocessen från första kontakt till affär och uppföljning
Önskad profil:
Erfarenhet av processindustri eller teknisk försäljning eller mekaniskt/tekniskt arbete
Några års erfarenhet av en roll med kundkontakt eller säljinslag
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
God administrativ förmåga och vana vid CRM, offertarbete och kunddialog
Ett intresse för att lära dig produkter, material och industriella processer
Vi söker dig som:Vi söker och värdesätter dig som är en relationsbyggare med ett genuint intresse för teknik och kundnytta. Du är självgående och trivs i en roll med stort personligt ansvar. Du har ett genuint intresse för teknik och för att förstå kundens problem för att kunna erbjuda bästa möjliga lösning. Du är flexibel, lösningsorienterad och strukturerad, egenskaper som är viktiga i rollen eftersom du hanterar flera kunder, projekt och affärsmöjligheter parallellt och behöver kunna växla mellan kundmöten, offertarbete och löpande administration.
Meriterande om du:Har erfarenhet av försäljning mot kommunala bolag, VA-verk eller processindustri
Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av tekniska komponenter, tätningar, industriprodukter och / eller projektförsäljning
Erfarenhet av att arbeta nära tekniska team eller industriella projekt
Engelska
Övrigt: Start: Enligt överenskommelse Arbetstider: måndag-fredag 07:00-16:00 med viss flexibilitet beroende på kundens behov Placering: Tullinge, med kundbesök i regionen Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Så ansöker du
