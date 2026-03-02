Teknisk Säljare till Schindler Stockholm
Schindler är en global ledare inom hissar, rulltrappor och relaterade tjänster. Med över 150 års erfarenhet och mer än 60 000 medarbetare världen över, levererar vi innovativa och hållbara lösningar som förenklar människors vardag. I Sverige är vi en etablerad aktör med stark lokal närvaro och ett tydligt fokus på kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet.
Vad vi erbjuder
Hos Schindler får du möjlighet att arbeta i ett internationellt företag med starkt varumärke och lång tradition av innovation. Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal, fast lön och attraktiv provisionsmodell, lunchförmån samt stora utvecklingsmöjligheter inom koncernen. Du blir en del av ett engagerat säljteam med högt i tak och mycket energi - där din insats gör skillnad.
Vad tjänsten innebär
Som teknisk säljare inom modernisering och uppgradering av hissar ansvarar du för att utveckla och växa vår affär i Stockholm med omnejd. Du driver hela säljprocessen och bygger långsiktiga relationer med kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Driva hela säljprocessen - från prospektering och behovsanalys till offert, förhandling och överlämning.
Identifiera kundbehov och presentera tekniskt och ekonomiskt hållbara lösningar.
Bygga starka relationer med fastighetsägare, förvaltare, entreprenörer och konsulter.
Arbeta strukturerat med pipeline, budget, prognoser och CRM.
Samarbeta med tekniker och projektledare för smidiga leveranser.
Vem vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet från kundrelationer, teknik samt är bevandrad inom Hiss eller närbesläktade branscher. Du är självgående, strukturerad och trivs med att skapa affärer och bygga relationer.
Vi tror att du har:
Dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom tekniska produkter eller system.
Förmåga att förstå byggnadstekniska miljöer och hissystem.
Stark kommunikativ och förhandlingsförmåga.
God datorvana och erfarenhet av CRM.
B-körkort och flytande svenska, samt god engelska.
Meriterande:
Erfarenhet från hiss-, bygg- eller installationsbranschen.
Gymnasial utbildning med teknisk eller kommersiell inriktning.
Tjänsten är en rekrytering och du blir anställd direkt av Schindler. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Joel Claeson.
2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
