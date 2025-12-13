Teknisk Säljare till Jasteko AB - Göteborg
Jasteko AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-12-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jasteko AB i Göteborg
, Kungälv
eller i hela Sverige
Säljare till Jasteko AB - Göteborg
Vill du vara en del av ett framgångsrikt företag som levererar helhetslösningar till hotell, restaurang, storkök och livsmedelsindustri?
Jasteko AB söker nu en erfaren och driven säljare till vårt team i Göteborg.Publiceringsdatum2025-12-13Om företaget
Jasteko AB är en specialgrossist med lång erfarenhet inom branschen. Vi erbjuder ett komplett sortiment av förbrukningsmaterial, porslin, storköksutrustning, maskiner och tillbehör. Vår kärna är "Proffs på disk" - där vi med hög kompetens och kvalitet hjälper våra kunder att optimera sin drift, minimera driftstopp och skapa ett förstklassigt resultat. Vi har vårt kontor och lager i Göteborg och har egen logistik till våra kunder. Läs mer på www.jasteko.se.
Rollen
Som säljare hos oss får du ett stort ansvar och frihet i din roll.
Du kommer att:
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer inom hotell, restaurang, storkök och industri.
Driva försäljning genom både nya och befintliga kunder med ett övergripande kundansvar
Arbeta nära våra leverantörer och kunder för att erbjuda de bästa lösningarna.
Vara en viktig ambassadör för Jasteko AB:s varumärke och erbjudande.
Vara delaktig och ansvara vid igångkörning av nya kunder med allt vad det innebär.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet av framgångsrikt B2B-försäljning mot Hotell & Restaurang
Dokumenterat goda resultat inom försäljning
Är resultatorienterad och van att jobba mot uppsatta mål.
Har ett starkt driv, hög social kompetens och en naturlig känsla för kundservice.
Teknisk kunskap
Är bosatt i Göteborgsområdet.
Har god datorvana och behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Starkt meriterande är om du har erfarenhet av försäljning inom storkök, maskiner, restaurangutrustning eller förbrukningsmaterial mot HORECA.
Vi erbjuder
Ett stabilt och väletablerat företag med lång erfarenhet.
Möjlighet att arbeta med marknadens bredaste sortiment inom vår nisch.
Frihet under ansvar och en roll med stor påverkan på både kundrelationer och försäljningsresultat.
Attraktiv lönemodell och goda utvecklingsmöjligheter.Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg i karriären och vill arbeta i en dynamisk och professionell miljö?
Välkommen att skicka din ansökan och CV till info@jasteko.se
och märk ansökan med SÄLJARE GÖTEBORG
Urval sker löpande, risk finns att din ansökan Ej kommer att besvaras om kriterierna inte uppfylls. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: info@jasteko.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SÄLJARE GÖTEBORG". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jasteko AB
(org.nr 556664-6328) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jasteko AB Kontakt
Dennis Kollberg dennis@jasteko.se 0735302654 Jobbnummer
9643180