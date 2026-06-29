Teknisk säljare till Jacob Lindh AB I Staffanstorp
Roi Rekrytering Sverige AB / Säljarjobb / Staffanstorp Visa alla säljarjobb i Staffanstorp
2026-06-29
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Roi Rekrytering Sverige AB i Staffanstorp
, Lund
, Lomma
, Malmö
, Svedala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en varierad roll där du får kombinera försäljning, teknik och affärsutveckling inom bygg? Hos oss på Jacob Lindh AB får du en nyckelroll i att utveckla affären – med ett särskilt fokus på att etablera och bygga upp vårt erbjudande mot industrisegmentet.
Du arbetar nära kunder och driver affärer från första kontakt till signerat avtal. Vi är en familjär organisation med högt i tak, där du blir en del av ett sammansvetsat team med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka. Ta chansen att bli vår nästa tekniska säljare – läs mer och ansök redan idag!
Om rollen
Som teknisk säljare ansvarar du för att driva och utveckla affärer inom stålhallar och hallbyggnation. Rollen omfattar hela säljprocessen – från marknadsbearbetning och nykundsbearbetning till offert, förhandling och kontraktsskrivning. Fokus ligger på att etablera nya affärer och utveckla segmentet inom industri, samtidigt som du arbetar långsiktigt med att bygga upp och förvalta kundrelationer.
Du arbetar nära kunder genom hela affären och fungerar som en rådgivande partner som hjälper dem att hitta rätt tekniska och affärsmässiga lösningar. Efter kontraktsskrivning fortsätter du att vara en viktig kontaktperson under projektets genomförande för att säkerställa kontinuitet, kundnöjdhet och vidare affärsmöjligheter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Identifiera och bearbeta potentiella kunder inom industri, logistik, fastighetsutveckling och entreprenad
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer genom kundmöten, nätverkande och marknadsaktiviteter
Genomföra behovsanalyser och rådgiva kunder kring tekniska lösningar för stålhallar
Ta fram kalkyler, offerter och anbud samt säkerställa rätt teknisk omfattning och kommersiella villkor
Driva affärer genom hela säljprocessen och förhandla pris, omfattning, tidplan och avtalsvillkor
Ansvara för kontraktsgenomgång och säkerställa en professionell övergång till projektorganisationen
Vara en aktiv kontaktperson för kunden även under genomförandefasen och fånga upp nya affärsmöjligheter
Följa upp genomförda projekt och bidra till utveckling av företagets erbjudande och marknadsstrategi
Vem är du?
Vi tror att du har några års erfarenhet av teknisk B2B‐försäljning inom bygg eller entreprenad och är van vid rådgivande säljprocesser med längre affärscykler. Du har en god teknisk förståelse för byggnation, gärna inom stålkonstruktioner, tak- och fasadsystem, samt en förståelse för projekteringsprocesser och hur byggprojekt drivs.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av teknisk B2B‐försäljning inom bygg eller entreprenad
Eftergymnasial utbildning inom bygg eller likvärdig erfarenhet
Förståelse för byggteknik, gärna inom stålkonstruktioner samt tak- och fasadsystem
Kunskap om projekteringsprocesser och byggprojekt
Erfarenhet av kalkyl- och offertarbete
Kunskap inom entreprenadjuridik, gärna med inriktning mot ABT06
God datorvana och erfarenhet av affärs- och CRM-system
B-körkort
Som person
Vi söker dig som har erfarenhet av teknisk B2B‐försäljning och trivs i en roll där affärsmannaskap kombineras med teknisk förståelse. Att skapa förtroende hos kunder är en naturlig del av ditt arbetssätt, och du motiveras av att bygga långsiktiga relationer som leder till hållbara affärer.
Du arbetar affärsdrivet, strukturerat och självständigt med fokus på lönsamhet över tid. Kommunikation med både tekniska specialister och beslutsfattare faller sig naturligt, och du känner dig bekväm i komplexa affärer med längre säljcykler. Du är uthållig och har en god förmåga att väga samman pris, kvalitet och risk i varje affär.
Om Jacob Lindh
Jacob Lindh AB är en etablerad och kundfokuserad leverantör av hallbyggnader med lång erfarenhet inom branschen. Vi erbjuder kompletta och skräddarsydda bygglösningar inom lantbruk, ridhus och ridanläggningar samt industri- och lagerbyggnader. Vår styrka ligger i helhetsansvaret – från första idé och projektering till färdig byggnad. Genom en välorganiserad projektledning och nära samarbete med våra kunder och leverantörer säkerställer vi funktionella, hållbara och kostnadseffektiva lösningar.
Vi arbetar med stor flexibilitet och anpassar varje projekt efter kundens behov, med fokus på kvalitet, noggrannhet och ett slutresultat som håller över tid. Bolaget omsätter cirka 150 miljoner kronor och har en stark position inom sitt segment. www.jacoblindh.sePubliceringsdatum2026-06-29Så ansöker du
Du är varmt välkommen att ladda upp ditt CV, alternativt söka med din LinkedIn URL (ej personligt brev). Urval sker löpande, men sista ansökningsdagen är 16/8 2026. I den här rekryteringen samarbetar Jacob Lindh AB med ROI Rekrytering. Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Lukas Drelich, lukas.drelich@roirekrytering.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roi Rekrytering Sverige AB
(org.nr 556742-3248)
Spånvägen 15B (visa karta
)
245 34 STAFFANSTORP Arbetsplats
Jacob Lindh AB Kontakt
Lukas Drelich lukas.drelich@roi.rekrytering.se 0732330850 Jobbnummer
9983342