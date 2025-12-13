Teknisk Säljare till Jaco Maskinservice i Säffle
Bahusia Personalförmedling AB / Butikssäljarjobb / Säffle Visa alla butikssäljarjobb i Säffle
2025-12-13
Om Jaco Maskinservice Vi är specialister på maskiner och redskap inom jordbruk, skogsbruk, trädgård och hem & fritid. Vi utför service och reparationer på skogs- och lantbruksmaskiner och trädgårdsmaskiner. I våra butiker har vi ett brett sortiment av gräsklippare, snöslungor, röjsågar, motorsågar mm. Vi har också såg- och trädgårdsprodukter och tillbehör, oljor, batterier, arbets- och skyddskläder och försäljning inom hydraulik.
Jaco Maskinservice är auktoriserad servicelämnare åt John Deere Forestry som är marknadsledande leverantör av skogsmaskiner i Sverige, samt försäljning av Waratah iSverige och Norge. Vi är även auktoriserad servicelämnare åt Vimek Fassi Group, och auktoriserad återförsäljare och servicelämnare åt Deutz Fahr och Kubota.
Vi söker nu en Teknisk säljare till vår butik i Säffle.
Om tjänsten Du kommer att arbeta med försäljning av butikens alla produkter. Utöver skog & trädgårdsmaskiner och reservdelar/slitdelar så finner du: oljor & kemprodukter, batterier, skog- & trädgårdstillbehör, skyddskläder, arbetskläder, handskar, verktyg, jakt- & fritid produkter, hundfoder, extraljus, stängselprodukter, mm.
Du kommer även att arbeta med sociala medier, uppdatering av hemsida, arbete i kassa samt viss administration.
Mera om tjänsten Tillsammans med dina kollegor fokusera på att ge kunden den bästa upplevelsen, så att både butiken och kundservicen vid alla tidpunkter lever upp till Jacos butikskoncept - våra kärnvärden.
Medverka för att driva försäljningen framåt så uppsatta försäljningsmål uppnås samt att utveckla Jacos produktområden.
Strukturera och planera det dagliga arbetet med lager och i butik, Komma med idéer hur man kan exponera butiken tillsammans med de andra säljarna
Din erfarenhet Vi ser gärna att du har butikserfarenhet och tekniskt intresse.Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift och innehar B-körkort. Marknadsföringskunskaper och erfarenhet av arbete med sociala meder.
Din personlighet
Du trivs i rollen med kundbemötande och har kundfokusering. Du är lösningsfokuserad kan agera självständigt, är strukturerad, kommunikativ och har lätt för att samarbeta.
Denna rekrytering sker i samarbete med Bahusia.
Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
Läs mer om oss på https://bahusia.se
För mer information Håkan Karlsson, telefon 0522-44 02 43 ellerMikael Forsell, Personalchef 070 333 24 94
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bahusia Personalförmedling AB
(org.nr 556671-1452) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Håkan Karlsson 0522-440243 Jobbnummer
9643053