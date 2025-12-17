Teknisk Säljare till Jaco Maskinservice i Ekshärad
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Jaco Maskinservice
Vi är specialister på maskiner och redskap inom jordbruk, skogsbruk, trädgård och hem och fritid. Vi utför service och reparationer på skogs- och lantbruksmaskiner och trädgårdsmaskiner. I våra butiker har vi ett brett sortiment av gräsklippare, snöslungor, röjsågar, motorsågar mm. Vi har också såg- och trädgårdsprodukter och tillbehör, oljor, batterier, arbets- och skyddskläder och försäljning inom hydraulik.
Jaco Maskinservice är auktoriserad servicelämnare åt John Deere Forestry som är marknadsledande leverantör av skogsmaskiner i Sverige, samt försäljning av Waratah iSverige och Norge. Vi är även auktoriserad servicelämnare åt Vimek Fassi Group, och auktoriserad återförsäljare och servicelämnare åt Deutz Fahr och Kubota.
Vi söker nu en Teknisk säljare till vår butik i Ekshärad.Publiceringsdatum2025-12-17Om tjänsten
Du kommer att arbeta med försäljning av butikens alla produkter. Utöver skog och trädgårdsmaskiner och reservdelar/slitdelar så finner du: oljor och kemprodukter, batterier, skog- och trädgårdstillbehör, skyddskläder, arbetskläder, handskar, verktyg, jakt- och fritid produkter, hundfoder, extraljus, stängselprodukter, mm.
Du kommer även att arbete i kassa samt viss administration.
Mera om tjänsten
Tillsammans med dina kollegor fokusera på att ge kunden den bästa upplevelsen, så att både butiken och kundservicen vid alla tidpunkter lever upp till Jacos butikskoncept - våra kärnvärden.
Medverka för att driva försäljningen framåt så uppsatta försäljningsmål uppnås samt att utveckla Jacos produktområden.
Strukturera och planera det dagliga arbetet med lager och i butik, Komma med idéer hur man kan exponera butiken tillsammans med de andra säljarna samt supporta och föreslå inlägg på företagets sociala medier.
Din erfarenhet
Vi ser gärna att du har butikserfarenhet, marknadsföringskunskaper och tekniskt intresse.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift och innehar B-körkort.
Din personlighet
Du trivs i rollen med kundbemötande och har kundfokusering. Du är lösningsfokuserad kan agera självständigt, är strukturerad, kommunikativ och har lätt för att samarbeta.
Denna rekrytering sker i samarbete med Bahusia.
Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
Läs mer om oss på https://bahusia.se
För mer information
Håkan Karlsson, telefon 0522-44 02 43 eller
Mikael Forsell, Personalchef 070 333 24 94
