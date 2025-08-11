Teknisk Säljare Till Europaledande Solcellsbolag - 1komma5° Malmö
Varmt välkommen till Europas marknadsledande leverantör av energilösningar till privatpersoner - 1KOMMA5.
1KOMMA5-gruppen driver visionen om en klimatneutral europeisk villamarknad enligt Parisavtalet 2030. 1KOMMA5 levererar och installerar energismarta lösningar såsom solceller, laddboxar och ellagring samt AI energistyrsystemet Heartbeat.
Företaget grundades 2021 och har idag över 2 200 anställda på över 75 olika platser i Norden, Europa och Australien. Företaget värderades till Unicorn redan 2023, som det mest snabbväxande clean-techbolaget någonsin.
Följ med på en imponerande resa genom att bli en del av 1KOMMA5 Sverige, och forma framtiden för kommande generationer - steg för steg, hus för hus.
Om rollen Som säljare hos 1KOMMA5 kommer du att sälja solceller, laddboxar, och batterier till privatkunder. Du arbetar primärt med är redan inbokade möten, men du förväntas också skapa nya möjligheter. En affär kan ta allt från en dag upp till några veckor att stänga, och du ansvarar för kundkontakten från första mötet tills stängd affär. Efter det så lämnar du över till projektavdelningen som tar vid arbetet.
Vi söker dig som
Du arbetar tidseffektivt med dina arbetsuppgifter och visar stort driv i ditt arbete för att nå uppsatta mål. Samarbetsförmåga är en självklarhet för dig, och du motiveras av ett nära samarbete inom organisationen. Att arbeta strukturerat är något du är van vid, och du förblir lugn även när du har många uppgifter att hantera samtidigt.
Stor vikt läggs vid övriga personliga egenskaper för att passa in i denna roll.
Vi tror att du
Du kan uttrycka dig i tal så väl som i skrift på både svenska och engelska
B-körkort
Tidigare erfarenhet av att arbeta med service eller liknande
Är flexibel och har möjlighet att arbeta kvällstid
Stort intresse för teknik
Meriterande
Arbetat med CRM-system
Tidigare erfarenhet från att arbeta inom solcellsbranschen
Tidigare säljerfarenhet (framförallt B2C) är meriterande
START: Enligt överenskommelse PLATS: Malmö OMFATTNING: 100% ARBETSTIDER: Måndag till Fredag klockan 10-19 med flexibilitet. Du fördelar dina arbetstimmar då det passar bäst för att nå resultat.
1KOMMA5 strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. I vår personalsammansättning vill vi spegla samhället i övrigt och välkomnar både kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund till att bli vår kollega. För att säkerställa att våra medarbetares värdegrund stämmer överens med 1KOMMA5o tar vi en bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen.
