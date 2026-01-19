Teknisk Säljare till EagleBurgmann, utvecklas i en nischad framtidsbransch!
2026-01-19
Är du tekniskt nyfiken, relationsskapande och redo för ett jobb där ingen dag är den andra lik? Hos EagleBurgmann får du chansen att kombinera praktiskt teknikintresse med affärsskapande. Vi söker nu en teknisk säljare för norra Sverige som vill arbeta med marknadens ledande lösningar inom mekaniska tätningar, kompensatorer samt box- och planpackning. Det här är möjligheten för dig som vill ta nästa steg och utvecklas i en av industrins mest spännande och nischade branscher - där du får jobba nära stora processindustrier som ständigt ställer nya tekniska utmaningar.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för EagleBurgmanns räkning en teknisk säljare. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos EagleBurgmann.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och EagleBurgmanns önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
Du erbjuds
Förmånsbil
Konkurrenskraftig lön
Ett intressant och stimulerande jobb i en utvecklande och stöttande organisation
Då produktkunskap är väsentligt i rollen erbjuder vi kontinuerlig utbildning
I rollen som teknisk säljare på EagleBurgmann får du en varierad och självständig vardag där du kombinerar teknisk problemlösning med långsiktigt relationsbyggande försäljning. Du ansvarar för din region i norra Sverige och planerar själv dina kundbesök, där du möter både befintliga och nya kunder inom processindustri, papper & massa, energi, mejeri, gruvnäring och många fler branscher. En stor del av din tid handlar om att förstå kundens behov, identifiera utmaningar i deras roterande utrustning och tillsammans med vårt erfarna tekniska team ta fram de bästa lösningarna - från tätningar och kompensatorer till optimering av hela deras utrustning.
Planera och genomföra kundbesök i regionen
Arbeta med både befintliga kunder och nykundsbearbetning
Identifiera kundbehov och ta fram tekniska lösningar tillsammans med tekniskt support
Presentera offerter och lösningsförslag
Montera och installera produkter vid behov
Driva hela affärsprocessen från första kontakt till avslut
Delta på mässor, branschträffar och kundaktiviteter
Samarbeta nära innesälj, tekniskt team och serviceverkstäder
Du utgår hemifrån och är ansvarig över området Skellefteå-Kiruna. Resor samt övernattningar förekommer i rollen.
Vi söker dig som:
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos EagleBurgmann. Vi söker dig som vill ta nästa steg i din karriär och kombinera tekniskt intresse med relationsskapande försäljning. Du är en person som trivs i industrimiljöer, gillar att lösa problem och får energi av att möta människor. För dig är det lika naturligt att kliva in i ett konferensrum som att stå ute på ett bruk och diskutera en teknisk utmaning - och du är bekväm i båda världarna.
Du är driven och självgående, men uppskattar samtidigt att vara en del av ett team där man stöttar varandra och delar kunskap. Du har en naturlig förmåga att skapa förtroende; kunderna känner snabbt att du är en trygg, lyhörd och professionell person som vill hjälpa dem att hitta rätt lösning. Det ligger i din natur att vara strukturerad, planera ditt arbete och hålla ordning i dina affärer - samtidigt som du är flexibel när situationen kräver det.
Vi söker dig som är nyfiken, praktiskt lagd och som gärna lär dig mer om tekniska produkter och applikationer. Du behöver inte vara expert från början - det viktigaste är ditt engagemang, din vilja att utvecklas och ditt intresse för industriell teknik.
Har du tidigare jobbat med roterande utrustning, industriunderhåll eller teknisk försäljning är det meriterande, men lika viktigt är din personlighet och ditt driv.
Krav för tjänsten:
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift
START: Enligt överenskommelseOMFATTNING: HeltidSTAD: Piteå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alma Jonsson / alma.jonsson@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
#eagleburgmann #professionals-nord #teknisk-säljare #indsutri #tätningar #kompensatorer Så ansöker du
