Teknisk säljare till Bonomi Scandinavia
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2026-07-07
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Teknisk säljare till Bonomi Scandinavia
Vill du arbeta med teknisk försäljning i ett växande företag där kundrelationer, affärsmannaskap och teknik står i fokus?
Nu rekryterar vi åt Bonomi Scandinavia en engagerad och affärsdriven teknisk säljare med ansvar för kunder från Malmö- Stockholm där du utgår från kontoret i Malmö.
Hos oss får du en självständig och utvecklande roll där du arbetar med ett konkurrenskraftigt sortiment av ventiler och flödestekniska lösningar för kunder inom bland annat vattenbehandling, energi, process- och livsmedelsindustrin.
Om rollen
Som Teknisk säljare ansvarar du för hela försäljningsprocessen – från prospektering och kundbesök till behovsanalys, teknisk rådgivning, offertarbete och avtalsförhandling. Du bygger långsiktiga relationer med både befintliga och nya kunder och fungerar som en viktig partner i deras verksamhet.
Du tar över en etablerad och lönsam kundportfölj där cirka 80 % av arbetet består av att utveckla befintliga kundrelationer och 20 % av att skapa nya affärer. Du deltar även i produktutbildningar, mässor och andra säljaktiviteter.
Du rapporterar till försäljningschefen och blir en del av ett erfaret team med ytterligare fem tekniska säljare. Resor inom distriktet ingår och vissa övernattningar förekommer.
Vi söker dig som
Vi tror att du har erfarenhet av teknisk B2B-försäljning, antingen som fält-, ute- eller innesäljare, och har ett genuint intresse för teknik och affärer.
För att lyckas i rollen är du:
Affärsorienterad och resultatinriktad.
Teknikintresserad
Relationsskapande och förtroendeingivande.
Lyhörd och rådgivande i dialogen med kunden.
Proaktiv, självgående och engagerad.
Nyfiken på kundernas verksamhet och duktig på att identifiera deras behov.
Vi ser gärna att du har eftergymnasial utbildning inom teknik eller försäljning. Du har goda kunskaper i Office-paketet och gärna erfarenhet av CRM-system. Flytande svenska, god engelska och B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder
Hos Bonomi Scandinavia blir du en del av ett stabilt företag med stark tillväxt och hög teknisk kompetens. Vi erbjuder:
Gedigen introduktion och produktutbildning.
Tjänstebil, dator och telefon.
Marknadsmässig lön, vinstdelning och friskvårdsbidrag.
Ett engagerat team med korta beslutsvägar och goda utvecklingsmöjligheter.
Om Bonomi Scandinavia
Bonomi Scandinavia är en ledande leverantör av ventiler och flödesteknik med huvudkontor i Malmö. Som en del av den internationella Bonomi Group erbjuder vi högkvalitativa produkter, teknisk expertis och snabba leveranser till kunder inom processindustrin. Med kunden i fokus strävar vi efter att vara en långsiktig partner som skapar hållbara och effektiva lösningar.
Vill du veta mera om tjänsten ta kontakt med:Jerry.Stenberg@prowork.se
, 0709118028
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9994989