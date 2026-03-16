Teknisk Säljare Norden - Industriella högtemperaturlösningar
Vill du arbeta i en internationell miljö där teknik, affärer och innovation möts? Vi söker nu en Teknisk Säljare / Field Sales Representative som vill utveckla affärer på den nordiska marknaden och arbeta med avancerade lösningar för industrin.
Du blir en viktig del av ett erfaret team och arbetar nära både kunder och tekniska specialister för att leverera lösningar till några av industrins mest krävande applikationer.
Din roll
I rollen arbetar du med teknisk försäljning och affärsutveckling mot kunder i Danmark, Norge och Island. Du fungerar som en rådgivande partner till kunderna och hjälper dem hitta rätt lösningar för deras processer och produktion.
Du samarbetar nära interna team inom teknik, produktion och affärsutveckling för att säkerställa att kunderna får bästa möjliga lösning - både tekniskt och kommersiellt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Bygga och utveckla långsiktiga relationer med kunder och partners genom regelbundna kundbesök * Identifiera kundbehov och ta fram tekniska lösningsförslag tillsammans med interna experter * Driva nyförsäljning och utveckla affärer inom ditt geografiska område * Genomföra presentationer, offertarbete och kommersiella förhandlingar * Ansvara för hela säljprocessen - från teknisk rådgivning till avslutad affär och uppföljning * Bidra med marknadsinsikter, prognoser och affärsutveckling
Vi söker dig som
Har ett starkt tekniskt intresse kombinerat med ett affärsdriv och gillar att arbeta nära kunder.
Du har exempelvis: * Akademisk bakgrund inom maskinteknik, elektroteknik eller liknande * Minst 5 års erfarenhet av teknisk försäljning inom industriella produkter eller lösningar * Erfarenhet från internationell affärsmiljö är meriterande * Goda kunskaper i svenska och engelska
Som person är du nyfiken, kommunikativ och relationsskapande Du trivs med att arbeta självständigt, ta initiativ och driva affärer framåt samtidigt som du samarbetar nära andra funktioner.
Placeringsort
Du kan vara baserad i exempelvis Stockholm, Västerås, Linköping, Göteborg eller Malmö.
Resor ingår i tjänsten (ca 30 %) och du kommer regelbundet att arbeta nära teamet i Mellansverige.
Vi erbjuder
• En internationell och innovativ arbetsmiljö * Möjlighet att arbeta med avancerad industriell teknik * Goda möjligheter till professionell och teknisk utveckling
Sista dag att ansöka är 15 maj 2026
Vill du vara med och utveckla framtidens industriella lösningar? Välkommen med din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
