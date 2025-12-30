Teknisk Säljare Med Projektledningsförmåga Till Memo I Köping
Addilon Professionals AB / Säljarjobb / Köping Visa alla säljarjobb i Köping
2025-12-30
Vill du ha en nyckelroll där teknik, affär och kundrelationer möts? MEMO är en komplett leverantör av avancerad formsprutning till krävande industrikunder. Våra kunder finns bland annat inom verkstadsindustri, försvarsindustri och medicinteknik. Genom erfarenhet, kvalitetsmedvetande och engagerade medarbetare är vi en självklar partner. Hos oss står kunden alltid i centrum.
Läs mer på www.memo.se
Nu förstärker vi organisationen med en teknisk säljare som vill växa med oss.
Om rollen
Som teknisk säljare driver du affärer och kundprojekt från idé till färdig produkt. Du är länken mellan kund, verktygsleverantörer och vår produktion i Köping. Rollen kombinerar försäljning, projektledning och teknisk rådgivning.Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
• Identifiera och bearbeta nya kunder inom våra utvalda segment.
• Utveckla befintliga kunder och skapa långsiktiga samarbeten.
• Leda arbetet vid utveckling av nya och befintliga produkter.
• Ta fram kalkyler och offerter samt driva affärer mot avslut.
• Ha löpande dialog med verktygsmakare i andra länder.
• Säkerställa formverktyg, utfallsprov och kvalitet enligt kundens krav.
• Följa projekten från förfrågan till godkänd leverans.
• Projektleda införandet av nya produkter i produktionen.
• Bidra till förbättringar av arbetssätt, flöden och processer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har följande kvalifikationer.
• Ingenjörsutbildning eller motsvarande teknisk kompetens.
• Några års erfarenhet av försäljning mot tillverkande industri.
• Alternativt erfarenhet från relevant tillverkande industri i kundnära roll.
• God teknisk förståelse för produkter, material och produktionsprocesser.
• Ekonomisk förståelse och vana att arbeta med kalkyler.
• Förmåga att planera, prioritera och följa upp dina aktiviteter.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
• Erfarenhet av plast och formsprutning är meriterande.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
• Affärsdriven och fokuserad på aktiviteter som skapar affärer och avslut.
• Engagerad och energigivande för både kunder och kollegor.
• Handlingskraftig och van att driva saker från start till mål.
• Kommunikativ och trygg i dialog med olika intressenter.
• Relationsskapande med ett starkt intresse för kundens verksamhet.
• Strukturerad, noggrann och ansvarstagande i ditt arbetssätt.
• Teamorienterad men bekväm med att arbeta självständigt.
• Positiv, prestigelös och bidrar till en öppen laganda.
Vi erbjuder
• Vi erbjuder dig en roll där du verkligen gör skillnad.
• Omväxlande och självständiga arbetsuppgifter med stort ansvar.
• Möjlighet att följa hela kedjan från kundbesök till färdig produkt.
• Ett positivt och trevligt gäng med hög kompetens.
• Stabil arbetsgivare med framtidsfokus och korta beslutsvägar.
• En kultur där idéer välkomnas och förbättringar uppmuntras.
• En sund balans mellan arbete och fritid.Så ansöker du
Vi samarbetar med Addilon i denna rekrytering. Din ansökan (CV och personligt brev) skickar du in snarast via länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidat. Frågor om tjänsten besvaras vardagar 9.00-10.00, 010 207 43 20.
Om Addilon
Rekrytering och uthyrning av rätt chefer och specialister inom främst teknik, försäljning, inköp och logistik i Stockholm, Göteborg, Mälardalen, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och Chicago.
Ersättning
