Teknisk Säljare Med Inriktning Vision, Sick AB
Addilon Professionals AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-12-30
Är du redo att ta ditt nästa kliv i din karriär? Då kanske denna tjänst som är en rekrytering är något för dig!Är du tekniskt intresserad och brinner för att hitta smarta lösningar på komplexa problem? Som Teknisk säljare inom Vision hos SICK får du möjligheten att arbeta med marknadens mest avancerade kamerabaserade sensorer och visionteknik. Rollen innebär att du kombinerar teknisk rådgivning med kundnära försäljning och tillsammans med våra experter hjälper du industrin att höja kvaliteten, öka effektiviteten och automatisera sina processer.
Om rollen
I rollen som Teknisk säljare inom Vision är du ansvarig för att driva affärer och utveckla kundrelationer inom området bildbehandling och visionteknologi. Du arbetar konsultativt, vilket innebär att du sätter dig in i kundernas behov, processer och utmaningar för att kunna erbjuda lösningar som gör verklig skillnad. Ditt uppdrag omfattar både nya och befintliga kunder och innebär en hög grad av kundkontakt, främst i Sverige men även i Norge. Rollen är till stor del resande, med cirka tre dagar i veckan hos kund.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Bearbeta nya kunder och utveckla befintliga samarbeten inom Vision.
• Kartlägga kundernas behov och skapa lösningsförslag i dialog med tekniska experter.
• Genomföra tekniska presentationer och demonstrationer.
• Följa upp marknadstrender inom visionteknik och identifiera affärsmöjligheter.
• Bidra med insikter till produkt- och affärsutveckling för att stärka SICKs position inom området.Publiceringsdatum2025-12-30Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Teknisk utbildning inom exempelvis automation, elektro-, data-, robotteknik eller liknande.
• Erfarenhet av teknisk försäljning, gärna inom vision, bildanalys eller automation.
• God förståelse för industriella processer och automationsteknik.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
• B-körkort.
Personlighet
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
• Affärsmässig och driven, med förmåga att identifiera och utveckla affärsmöjligheter.
• Kommunikativ och trygg i dialog med olika typer av kunder.
• Lösningsorienterad och nyfiken på ny teknik.
• Strukturerad och självgående, med förmåga till proaktivitet och självledarskap.
• Självständig i ditt arbetssätt men trygg i att samarbeta när det behövs.
Erbjudande
Som anställd hos SICK AB får du en arbetsgivare som värdesätter balans mellan arbete och fritid, satsar på kompetensutveckling och erbjuder en kultur präglad av innovation, samarbete och långsiktighet. Här får du möjlighet att utvecklas i en internationell miljö samtidigt som du blir en del av ett engagerat team i Sverige.
Om SICK
SICK är en av världens ledande lösningsleverantörer för sensorbaserade industritillämpningar. Företaget grundades 1946 av hedersdiplomingenjör Erwin Sick och har sitt huvudkontor i Waldkirch, nära Freiburg i Tyskland. SICK är teknik- och marknadsledande inom sensorer och applikationslösningar för industriella användningar, vilket gör SICK till den perfekta basen för säker och effektiv styrning av processer, skydd för människor mot olyckor och för att undvika att skada miljön.
Läs mer om SICK på följande länk: www.sick.com/se/sv/Så ansöker du
Vi samarbetar med Addilon i denna rekrytering. Din ansökan (CV och personligt brev) skickar du in snarast via länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidat. Frågor om tjänsten besvaras vardagar 9.00-10.00, 010 207 43 20.
Om Addilon
Rekrytering och uthyrning av rätt chefer och specialister inom främst teknik, försäljning, inköp och logistik i Stockholm, Göteborg, Mälardalen, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och Chicago.
