Teknisk säljare med butiks- och lageransvar
Wikan Personal AB / Butikssäljarjobb / Hässleholm Visa alla butikssäljarjobb i Hässleholm
2025-11-17
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Hässleholm
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige
Är du tekniskt kunnig och trivs i nära kontakt med kunder? Hos oss får du en varierad roll där du kombinerar försäljning, rådgivning och ansvar för butik och lager.Publiceringsdatum2025-11-17Om företaget
På Morek är vi stolta över att vara en ledande leverantör av högkvalitativa tekniska komponenter till transportnäringen. Vi erbjuder ett brett sortiment - från hjultillbehör och bromssystem till axlar och påbyggnadslösningar - genom samarbeten med globala tillverkare som WABCO, BAWER, MCD och SAF. Vårt fokus ligger inte bara på produkter, utan också på service och teknisk expertis. Vi strävar alltid efter att ge våra kunder rätt rådgivning och snabba lösningar, och vi har ett engagerat team på både försäljning, lager och kundsupport.
Med huvudkontor i Skytta och en stark lokal närvaro i hela Norge är vi väl förankrade i marknaden och har en tydlig tillväxtambition. Vårt svenska dotterbolag, MoRek AB, är baserat i Hässleholm och har samma fokus på service, teknisk rådgivning och långsiktiga kundrelationer. Tillsammans med våra norska kontor arbetar vi för att vara en pålitlig partner för verkstäder, återförsäljare och transportföretag.
Vi behöver nu komplettera vårt team i Hässleholm med en teknisk säljare med butik- och lageransvar. I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
I rollen som Teknisk säljare med butik- och lageransvar får du en varierad och utvecklande vardag där du kombinerar teknisk rådgivning, kundkontakt och praktiskt arbete. Du ansvarar för försäljning mot både nya och befintliga B2B-kunder, där du bygger långsiktiga relationer och säkerställer att kunderna får rätt produkter och lösningar. I butik och lager arbetar du med orderhantering, varumottagning, plock och pack samt att hålla en välorganiserad och säljande butiksmiljö. Du ger teknisk support kring släpvagnsdelar, bromssystem, axlar och relaterade produkter, och stöttar kunder både på plats och via telefon/mail.
Rollen innebär även planering och genomförande av kundbesök samt deltagande på mässor och kundaktiviteter. Resor förekommer, cirka 30-40 dagar per år.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har gymnasial utbildning, gärna med teknisk inriktning, och som har dokumenterad erfarenhet av teknisk B2B-försäljning - helst inom tungfordonsbranschen. Du har god produktkännedom om släpvagnsdelar och liknande komponenter och är trygg i att ge teknisk rådgivning.
Du har tidigare arbetat i butik och lager och känner dig bekväm med systemstöd såsom MS Office, CRM-system och digital orderhantering. B-körkort är ett krav, liksom goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Som person är du självständig, initiativtagande och trivs med att ta ansvar för dina uppgifter. Du är strukturerad och lösningsorienterad, serviceinriktad och har lätt för att skapa goda kundrelationer. Du uppskattar en roll där du får kombinera praktiskt arbete med försäljning och kundkontakt och är en lagspelare som gärna stöttar kollegor.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en bred och stimulerande roll i ett företag med stort kunnande och hög kvalitet i produkter och tjänster. Hos oss får du möjlighet att påverka både din vardag och företagets utveckling, samtidigt som du arbetar nära kunder och produkter du kan vara stolt över. Du blir en del av ett engagerat team med god stämning och hjälpsam kultur, där din kompetens och ditt driv värdesätts. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor, utvecklingsmöjligheter och en arbetsmiljö där du får växa både tekniskt och kommersiellt.
Information och kontakt
Tjänsten är en anställning direkt hos MoRek med tillträde snarast enligt överenskommelse.
Låter detta som något för dig? Välkommen att skicka in din ansökan! Du söker tjänsten på www.wikan.se.
Vi tillämpar löpande urval så vänta inte med din ansökan, sista ansökningsdag är den 8 december 2025. För mer information eller frågor, välkommen att kontakta rekryteringskonsult Johanna Fondell 044-590 65 02.
Välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13855". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Johanna Fondell 044-5906502 Jobbnummer
9609068