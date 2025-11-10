Teknisk säljare inom taksäkerhet till CW Lundberg i Region Syd
Isaksson Rekrytering & Bemanning AB / Säljarjobb / Malmö
2025-11-10
CW Lundberg är ett marknadsledande företag inom byggbranschen, specialiserade på säkerhetsprodukter för tak och fasad samt infästningssystem för solpaneler. Idag är vi förstahandsvalet i Sverige. Med produkter i världsklass anpassar vi erbjudandet mot nya behov och marknader för att bli första handsvalet i Europa.
Nu går vår erfarna säljare i Region Syd i pension och vi söker därför en ny kollega som vill ta över stafettpinnen och fortsätta utveckla en av våra viktigaste marknader. Här får du möjlighet att representera produkter i världsklass och bidra till vår fortsatta tillväxt. Välkommen med din ansökan till Isaksson Rekrytering!
Ditt uppdrag
CW Lundberg erbjuder två affärsområden:
Taksäkerhet - innovativa, miljövänliga och designade produkter som skapar trygga takmiljöer
CWL Solar System - kompletta infästningssystem för solpaneler på tak
I rollen som teknisk säljare arbetar du med båda affärsområdena och får en viktig roll i vår fortsatta tillväxtresa.
Du ansvarar för försäljning och kundutveckling i din region, som inkluderar Skåne, Blekinge, Småland, Öland och Halland. Ditt huvudsakliga ansvar är att bygga och underhålla relationer med både befintliga och nya potentiella kunder. Detta innebär att du kommer att spendera mycket tid ute på fältet för att besöka kunder och förstå deras specifika behov. Du kommer att driva affärer från start till slut. Det här är en fältorienterad roll där du tillbringar mycket tid ute hos kunder, kombinerat med teknisk projektering och viss närvaro på vårt kontor och produktion i Mora. Tjänsten är på heltid, baseras hemifrån och vi tillhandahåller tjänstebil.
Placering: med fördel i Malmö eller övriga södra Sverige.
Du kommer att:
Arbeta aktivt med kundbesök
Delta i projektering och utformning av lösningar baserade på kundens ritningar och specifikationer
Medverka vid mässor och kundevents
Driva hela säljprocessen från initial kontakt till avslut och uppföljning
Teknisk support och genomföra utbildningar ute hos kund
Arbeta med ständiga förbättringar för kunder och verksamheten
Är du den vi söker?
Vi söker en person som delar våra kärnvärden: engagemang, omtanke och innovation, och kan integrera dessa i sitt dagliga arbete. Du är proaktiv, ser möjligheter och realiserar dem effektivt. Med hög social förmåga är du skicklig på att bygga och underhålla relationer. Som inlyssnande och ödmjuk person värdesätter du kundens perspektiv och behov, och strävar konsekvent efter att överträffa kundernas förväntningar.
Vi söker dig som har följande erfarenheter och kvalifikationer:
Minst 5 års erfarenhet från säljande roller inom byggbranschen, med goda resultat inom B2B-försäljning
Stark teknisk förståelse och förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar
Goda datakunskaper
B-körkort
Vi ser det som meriterande ifall du har tidigare erfarenhet av taksäkerhet och/eller installationssystem för solpaneler.
Om CW Lundberg
CW Lundberg grundades för 30 år sedan av en entreprenör som brann för att utveckla innovativa produkter. Totalt närmar vi oss en omsättning på 300 mkr och 100 anställda i koncernen som även innefattar verksamheter i Norge och Polen. För mer information besök vår hemsida www.cwlundberg.com
Vi erbjuder:
En dynamisk arbetsmiljö hos ett marknadsledande företag med stora tillväxtplaner
Företagskultur som bygger på teamkänsla och samarbete
Stark gemenskap med årliga fester, kick-offs m.m
Stor frihet under ansvar
Möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Tjänstebil
Kontaktuppgifter och ansökan
I denna rekrytering samarbetar CW Lundberg med Isaksson Rekrytering & Bemanning. Urval och intervjuer kommer att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. För frågor kring tjänsten hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult:
Michelle Sjöstrand 073-501 05 97 e-post: michelle@isakssonrekrytering.se
Välkommen med din ansökan via annonsen. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Isaksson Rekrytering & Bemanning AB arbetar över hela Sverige med rekrytering och uthyrning av kompetent personal främst inom fastighet, teknik, energi, bygg samt ekonomi/administration.
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaksson Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556725-5699) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
CW Lundberg Kontakt
Michelle Sjöstrand michelle@isakssonrekrytering.se Jobbnummer
9597269