Teknisk säljare inom kyla till Swegon Syd!
2026-03-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Borås
, Mölndal
, Göteborg
, Partille
Teknisk säljare inom kyla till Swegon - Region Syd!
Vill du kombinera din tekniska kompetens inom kyla med en roll där du bygger relationer och driver affärer? Nu söker vi en teknisk kylsäljare till Region Syd som vill arbeta nära kunder och bidra till att utveckla affären kring Swegons kyl- och värmepumpslösningar.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Som teknisk kylsäljare hos Swegon arbetar du i en affärsnära roll där du ansvarar för att utveckla försäljningen av våra kyl- och värmepumpsprodukter. Du arbetar nära installatörer och entreprenörer där du fungerar som tekniskt stöd och rådgivare i projekt.
En stor del av rollen handlar om att skapa och utveckla långsiktiga relationer. Genom att förstå kundens behov hjälper du dem att välja rätt lösningar och driver affärer från första kontakt till färdigt projekt.
Arbetet innebär en kombination av teknisk rådgivning, relationsbyggande och affärsutveckling.
Exempel på arbetsuppgifter:
Skapa och utveckla affärer inom Swegons kyl- och värmepumpsprodukter
Bygga och utveckla relationer med konsulter, installatörer och entreprenörer
Ge tekniskt stöd och rådgivning i projekt
Genomföra kundbesök och identifiera nya affärsmöjligheter
Driva affärer både inom projektförsäljning och styckeförsäljning
Dokumentera aktiviteter i CRM-system och bidra till en strukturerad säljprocess
Du tillhör Region Syd och utgår från något av våra kontor i Malmö, Ängelholm eller Kalmar. Rollen innebär resor inom regionen och ibland övernattningar, men mestadels resor över dagen.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord men att du anställs direkt hos Swegon.
.
Vi söker dig som har
Erfarenhet inom kylteknik, exempelvis arbete med kylmaskiner eller värmepumpar
God teknisk förståelse för kylsystem och installationer
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du tidigare arbetat i en kundnära roll eller har erfarenhet av teknisk försäljningDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är en social och relationsskapande person som tycker om att träffa människor och bygga förtroende. Du har ett affärsdriv och motiveras av att skapa nya möjligheter och utveckla kundrelationer över tid.
Du kombinerar din tekniska kompetens med ett konsultativt arbetssätt och har lätt för att sätta dig in i kundens behov. Samtidigt trivs du i en miljö med högt tempo, tydliga mål och ett team som stöttar varandra.
Vad Swegon erbjuder
Hos Swegon får du en roll där du kombinerar teknik, affärer och relationer. Du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens och stark sammanhållning där man ställer höga krav på varandra - men också har mycket energi och omtanke i gruppen.
Utöver detta erbjuder Swegon:
Fast lön samt prestationsbaserad bonus (upp till tre månadslöner per år)
Förmånsbil (elbil)
ATK - 60 timmar per år
På Swegon arbetar man efter värderingarna Customer Empathy, Trust och Commitment, som genomsyrar hur man arbetar tillsammans och hur vi möter våra kunder. Swegon skapar världens bästa inomhusklimat för människor och miljö - vill du vara med på resan?
START: Enlig överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Kontor i region Syd finns i Malmö, Ängelholm och Kalmar
Urval: Löpande
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
