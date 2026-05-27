Teknisk säljare inom el och energilösningar
Vi söker en teknisk säljare inom solenergi och batterilagring - självständigt arbete med frihet och egen bil
Plats: Karlskrona
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Är du en driven och engagerad säljare med intresse för hållbara energilösningar? Bli en del av vårt säljteam i Blekinge/Kalmar.
På Nordiska Energilösningar är vi experter på framtidens energiteknik. Vi erbjuder innovativa lösningar inom solenergi, energilagring och elbilsladdare. Nu söker vi en säljare som vill vara med och göra skillnad - både för våra kunder och för miljön.
Om rollen:
Som säljare hos oss blir du en viktig del av vårt team. Du ansvarar för att:
Skapa och underhålla kundrelationer.
Genomföra platsbesök på möten som bokas in av våra mötesbokare.
Hitta kunder via uppsökande försäljning.
Identifiera kundbehov och erbjuda skräddarsydda energilösningar.
Designa solanläggningar och skapa offerter
Vi erbjuder dig en spännande arbetsmiljö med stor möjlighet att påverka. Du får tillgång till moderna verktyg och stöd för att lyckas i din roll.
Vi söker dig som:
Är skicklig på att bygga och vårda långsiktiga kundrelationer.
Har erfarenhet av försäljning, särskilt inom B2B.
Är målmedveten och självgående med ett stort driv.
Har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl på svenska och engelska.
Har B-körkort (ett krav).
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med solceller eller andra energilösningar och om du har erfarenhet från program som PV-Sol och Solar Edge designer etc.
Vi erbjuder:
Fast lön och en attraktiv provisionsmodell.
Bil
Möjlighet att arbeta med marknadsledande produkter inom en snabbväxande bransch.
En familjär arbetsmiljö där vi stöttar varandra för att nå framgång.
Välkommen till oss på Nordiska Energilösningar - tillsammans bygger vi en hållbar framtid! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: Rekrytering@nordiskaenergi.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Energilösningar Sverige AB
(org.nr 559510-6690)
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9931845