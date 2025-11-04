Teknisk säljare hos Swecon för Volvo Penta Industri
2025-11-04
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swecon Anläggningsmaskiner AB i Mölndal
, Göteborg
, Halmstad
, Jönköping
, Skövde
eller i hela Sverige
Vill du kombinera teknik och försäljning i en roll med stort ansvar och frihet? Hos oss får du möjlighet att bygga långsiktiga kundrelationer, komma med kreativa lösningar och bidra till vår framgång inom Volvo Penta Industri. Kittlar det dig? Då kan du vara den vi söker!
Som teknisk säljare får du en central roll hos oss när det gäller att bygga vidare på vår affär Volvo Penta Industri. Du arbetar främst mot tillverkande OEM-kunder, men även mot andra intressenter och slutkunder. Rollen kombinerar strategiskt och operativt arbete, där du samarbetar nära internt och har starkt stöd från både Swecon och Volvo Penta som tillverkare.
Du ansvarar för försäljning av avancerade tekniska produkter genom kundanpassade lösningar. Du följer marknaden noggrant, identifierar nya affärsmöjligheter och skapar långsiktiga relationer. Säljcyklerna varierar - från längre projekt till akuta behov där snabba lösningar är avgörande.
Vi är ett engagerat och sammansvetsat team som värdesätter laganda, öppenhet och ett prestigelöst arbetsklimat. Även om vi är geografiskt utspridda, träffas vi regelbundet både digitalt och fysiskt. Genom att dela idéer och lösa utmaningar tillsammans når vi bästa resultat - både i nyförsäljning och serviceaffärer. Vårt mål är att kunderna ska känna trygghet och mervärde med oss som leverantör.
För att lyckas i rollen behöver du vara beredd att resa och besöka kunder över hela Sverige. Möjliga placeringsorter är Göteborg, Uppsala, Stockholm, Eskilstuna men även övriga orter där vi har anläggningar kan vara aktuella.
Dina arbetsuppgifter:
- Utveckla och säkerställa långsiktiga relationer med våra befintliga kunder.
- Identifiera nya affärsmöjligheter och bearbeta nya kunder.
- Arbeta med hela försäljningsprocessen från kundbehovsanalys till order och prognos.
- Hålla presentationer som är både kommersiella och har ett djupare tekniskt innehåll.
- Samarbeta med tekniska specialister och andra avdelningar inom Volvo Penta och intern support.
För att lyckas och trivas i rollen
Har du:
- 3-5 års erfarenhet av teknisk försäljning, gärna inom fordons- eller industribranschen
- förmåga att vara kommunikativ, relationsskapande och affärsdriven
- viljan och trygghet i att genomföra förhandlingar och presentationer
- relevant teknisk utbildning, gärna inom fordons- eller ingenjörsområdet, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
- erfarenhet av att arbeta med CRM-system samt strukturerade sälj processer
- kunskap i att tala och skriva svenska och engelska obehindrat
- B-körkort
Vi erbjuder dig
- En spännande roll med ett starkt varumärke - Volvo Penta
- Möjlighet att utvecklas inom teknik och försäljning
- Engagerade kollegor och en inkluderande arbetsmiljö
- Konkurrenskraftiga villkor och förmåner
Så här ansöker du
Du ansöker till tjänsten online. Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet. Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt dock senast 2025-11-23.
Kontaktuppgifter
Sören Johansson, produktchef, +46105561525
Monica Strömberg, fackligt kontaktombud Unionen, 010-556 34 66
Swecon Anläggningsmaskiner AB ägs av Lantmännen och är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Volvo Penta Industri och Ammann i Sverige. Vi marknadsför, säljer och servar Volvos entreprenadmaskiner samt erbjuder ett flertal olika tjänster och kompletterande produkter. Sweconkoncernen finns även representerad i Estland, Lettland och Litauen samt delar av Tyskland. Med drygt 700 anställda och 34 serviceplatser i landet kan Swecon erbjuda dig ett tryggt och spännande arbetsliv som kännetecknas av kreativitet samt frihet under ansvar.
