Teknisk säljare / försäljningsingenjör till Lund
2026-01-09
Vill du arbeta i ett spännande och familjärt bolag? Har du ett tekniskt intresse och drivs av att träffa kunder? Vill du vara med och bidra till ett bättre klimat? Då är det dig vi söker för rollen som teknisk säljare hos oss på Lindinvent.
Vi erbjuder
Hos oss på Lindinvent kommer du arbeta med kompetenta kollegor som hjälper varandra. Vi har en familjär känsla i bolaget och alla arbetar som ett team. Som teknisk säljare kommer du arbeta med produkter som bidrar till ett mer hållbart klimat. Våra produkter skapar en bättre arbetsmiljö samtidigt som stora mängder energi sparas.
Du får ett utvecklande och omväxlande arbete med frihet under ansvar i ett innovativt och intressant företag. Då vi växer snabbt kommer du också få en fantastisk möjlighet att vara med och påverka en spännande tillväxtresa på den svenska marknaden. Vi har ett generöst friskvårdsbidrag, ordnar sociala aktiviteter tillsammans och erbjuder även vinstutdelning till vår personal.
Vad har Andreas Backland, försäljningschef, att säga om tjänsten och företaget?
"Jag sökte mig till Lindinvent då kombinationen av teknik och människor tilltalar mig samt möjligheten att påverka klimat och miljö.
Vår framtidsvision är att vara ett av de ledande företagen i världen inom behovsstyrd ventilation, belysning och solavskärmning, samt inom hållbara fastigheter genom innovation och digitalisering av system och produkter för inneklimat.
Vi har en öppen och samarbetsinriktad arbetsmiljö, korta beslutsvägar och spännande produkter. Vi arbetar för ett bättre klimat inne och ute, vi ligger i framkant i teknikutvecklingen och vi tror på att det är samarbetet som driver resultatet."Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
I rollen som teknisk säljare arbetar du nära våra kunder för att skapa långsiktiga värdefulla relationer baserade på teknisk förståelse och innovation. Du ska vara den tekniska experten med djupgående branschkunskap som är engagerad i att bygga broar mellan vår teknik och våra kunders nuvarande och framtida utmaningar.
Genomföra presentationer och diskutera tekniska lösningar med kunder
Uppsöka, skapa, bygga och bevara relationer med framtida och nuvarande kunder
Delta i mässor och andra företags- och branschevenemang
Du utgår från kontoret i Lund och rapporterar till försäljningschefen. Det ingår förmånsbil i rollen. Profil
För rollen som teknisk säljare söker vi en person med gedigen förmåga att bygga relationer och som drivs av att vara ute och träffa kunder. Du samarbetar effektivt med personer inom olika funktioner och har en stark förmåga att ta initiativ och driva på för att uppnå resultat. Du bör vara ordningsam, strukturerad och ha förmågan att planera ditt arbete. Vi ser gärna att du har en ingenjörsutbildning från universitet eller högskola inom relevant område, alternativt en yrkesinriktad ingenjörsutbildning inom VVS eller annan motsvarande utbildning eller branscherfarenhet.
Erfarenhet av teknisk försäljning
B-körkort
Svenska och engelska i tal och skrift
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Säljpoolens rekryteringskonsult Sara Persson. Du når Sara på 0720-712688.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering och processen påbörjas i mitten av januari.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Lindinvent AB, grundat 1995, utvecklar och marknadsför lösningar för behovsstyrda fastigheter som sänker energiförbrukningen med bibehållet bra inneklimat. Med ett holistiskt tänk strävar vi efter bästa totalupplevelsen för våra kunder med alltifrån lägsta livscykelkostnad till intuitiva användargränssnitt i form av webb och appar. Vi har vårt huvudkontor i Lund och har även kontor i Stockholm, Göteborg, Linköping och Umeå. Våra lösningar sitter i tusentals fastigheter som ägs av Vasakronan, Castellum, Fabege, Wihlborgs och Akademiska hus med flera. Exempel på byggnader är SEBs HK, Swedbanks HK, TeliaSoneras HK, ICAs HK, Rosenbad och Axis HK. Vi säljer våra produkter även i Danmark, Norge och Estland med siktet inställt på fler länder i framtiden. Så ansöker du
