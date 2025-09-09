Teknisk Säljare / Area Sales Manager Sverige
Karisma Rekrytering AB / Säljarjobb / Eskilstuna Visa alla säljarjobb i Eskilstuna
2025-09-09
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karisma Rekrytering AB i Eskilstuna
, Västerås
, Enköping
, Katrineholm
, Knivsta
eller i hela Sverige
Premier Rider AB har över 30 års erfarenhet och ett nära samarbete med fabriker i Asien. Vi har ett stort nätverk av fabriker som kan tillverka olika typer av komponenter och delsystem. Vi hjälper nordiska företag att få kvalitetssäkrade produkter till konkurrenskraftiga priser, inklusive frakt och tull. Detta hjälper företagen att minska sina inköpskostnader och vara konkurrenskraftiga på marknaden. Läs mer på: https://www.premier-rider.se/
Företaget är i en expansionsfas och vi söker nu en:
Teknisk Säljare / Area Sales Manager Sverige Trivs du i en variationsrik och självständig roll där du får arbeta med frihet under ansvar? Har du en fot i försäljning och en fot i teknik? Vill du vara del av en spännande tillväxtresa både för dig själv och Premier Rider AB.
Tjänsten
I rollen blir du en viktig pusselbit i Premier Riders säljorganisation med syfte att utveckla kundsamarbeten i hela Sverige. Dina arbetsuppgifter består av att vidareutveckla och skapa kundanpassade affärslösningar till såväl nya som befintliga kunder.
Du fokuserar initialt på att bygga upp din kundportfölj och bearbeta nya kunder som du med tiden sedan förvaltar och utvecklar. I praktiken innebär det att du ansvarar för hela säljprocessen, från prospektering och kartläggning av marknad till avslutad affär. Dina kunder befinner sig främst inom tillverkande industri och återförsäljare inom installationssektorn där du agerar konsultativ i din försäljning för de lösningar som skapar störst värde för kunden.
Du erbjuds en bred roll där du utgår från kontoret eller hemmakontor men tjänsteresor kan förkomma där så behövs då kundsamarbeten inom ditt affärsområde är prioriterat. I rollen samarbetar du även tätt med övriga kollegor på kontoret såsom Innesäljare, "Supply Chain" och övriga inom säljorganisationen. Tillsammans verkar vi för att förse kunder med högklassig service, konkurrenskraftiga priser och hög leveranskapacitet!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Vara en viktig position i säljorganisationen med syfte att utveckla kundsamarbeten.
Aktivt vidareutveckla och skapa kundanpassade affärslösningar.
Initialt med fokus på nya kundsamarbeten och bygga upp kundportföljen som du på sikt förvaltar.
Personliga egenskaper och utbildning
Som person är du en relationsskapande individ med hög kommunikativ förmåga. Du är målmedveten och har ett högt driv och engagemang där du får energi i mötet med kund.
Du har ett stort tekniskt intresse och en nyfikenhet för att sätta dig in i Premier Riders produktlösningar och agera konsultativt i kunddialogen.
För att lyckas i rollen har du minst någon teknisk gymnasial utbildning eller har uppnått liknande erfarenhet på annat sätt. Du bör ha tidigare erfarenhet av kundnära roller och försäljning. Det är en merit om du har drivit försäljning av tekniska produkter inom VVS, Bygg, Infrastruktur, Trafiksäkerhetsutrustning eller Industri.
Det behövs goda datorkunskaper och flytande språkkunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Givetvis så behöver du ha körkort för bil.Publiceringsdatum2025-09-09Övrig information
Start: Enligt överenskommelse gärna augusti 2025. Omfattning: Heltid. Placering: Vårt kontor i Knivsta eller hemmakontor i Södermanland.
Detta är en intressant och utvecklande tjänst, med frihet under ansvar, för rätt person med goda möjligheter att utvecklas inom företaget!
Ansök idag!
I denna rekryteringen samarbetar vi med Teknisk Säljkraft. Kontaktperson är Kurt Ståhl som du når på 0739-465 805. Skicka in din ansökan snarast möjligt då vi fortlöpande kommer att göra intervjuer. Ansökan gör du enkelt direkt på www.karisma.se
dock senast 10 september. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karisma Rekrytering AB
(org.nr 556564-5073) Kontakt
Kurt Ståhl kurt.stahl@karisma.se 0739-465805 Jobbnummer
9498907