Teknisk säljare - Tjänstebil, + marknadens bästa provisioner
Selective Energy Sweden AB / Säljarjobb / Kumla Visa alla säljarjobb i Kumla
2025-10-22
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Selective Energy Sweden AB i Kumla
, Örebro
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi växer nu och letar efter dig som söker ett jobb där utveckling, framåtanda och gemenskap är i centrum. Som säljare hos oss spelar du en avgörande roll i vårt framgångsrika säljteam och är våra kunders första kontakt.
Företaget är idag en framstående aktör inom solceller & batterilagring och erbjuder innovativa och produkter för företag och privatpersoner. Som teknisk säljare hos Selective har vi dem allra senaste produkterna med AI-styrda verktyg att erbjuda våra kunder. Med en gedigen 15-dagarsutbildning får vi alla förutsättningar att skapa försäljningsresultat!
Vi erbjuder:
Tjänstebil i arbetet
Marknadens bästa provisioner
Arbetstider mellan 10:30-19:30 med arbete hemifrån på fredagar
Bra möjligheter att klättra i ett växande företag
Hur fungerar arbetet?
Tjänsten kommer att utgå från vårt lokala kontor i Örebro där du kommer att jobba i en hybridroll mellan kontor och att besöka kunder på fält. TJänsten innefattar kontakt med såväl varma som kalla kunder både genom fysiska möten och per telefon.
Vi söker dig som är självmotiverad, har en stark drivkraft och ett stort intresse för teknik. Tidigare erfarenhet inom försäljning och/eller solceller är meriterande, men viktigast är att du brinner för att skapa affärer.
Om dig?
Trivs med att skapa kontakt med kunder, och våga fråga om affären.
Är tävlingsinriktad med ett starkt fokus på att vinna.
Har mycket energi och befinner dig på en plats i livet där du vill bygga karriär.
Har vana utav att arbeta med mail och enklare kundhanterings-system.
Om Selective Energy
Selective Energy är ett företag byggt på erfarenhet, passion och en stark tro på framtidens energilösningar. Vi erbjuder svenska hushåll kvalitativa solenergilösningar och hjälper dem att ta kontroll över sin energiförbrukning.
Vår framgång bygger på ett unikt arbetssätt - vi kombinerar djup teknisk kunskap med en proaktiv försäljningskultur för att skapa långsiktigt värde för våra kunder.
Vi tror på kvalitet i varje steg - från våra produkter och installationer till vår service och kundkontakt. Genom att arbeta nära våra kunder och partners säkerställer vi smidiga och hållbara lösningar som gör verklig skillnad.
Som en del av Selective Energy blir du en del av en växande organisation där engagemang, teamwork och ambition är nyckeln till framgång. Tillsammans bygger vi framtidens energimarknad - och vi söker dig att följa med på resan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: anton@selective.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TEKNISK SÄLJARE". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selective Energy Sweden AB
(org.nr 559468-8797) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Selective Energy AB Kontakt
VD
Anton Sörkvist anton@selective.se 0760299899 Jobbnummer
9570039