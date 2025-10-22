Teknisk säljare - Tjänstebil - 45.000kr/mån garanti inom 6 mån
2025-10-22
Om jobbet
Är du ute efter ett jobb där du kan bidra till en hållbar framtid? Vill du vara en del av ett företag där vi stöttar varandra för att nå framgång? Drömmer du om att kunna påverka din egen lön genom att ge det lilla extra? Då tror vi att denna tjänst är perfekt för dig!
Vi erbjuder:
Kontor på Kungsholmen!
Tjänstebil ingår
Garanterad månadslön om 45.000kr inom 6 månader
Hög garantilön
Marknadens bästa provisioner!
Arbetstider mellan 10:00-19:00 med arbete hemifrån på fredagar
2 veckors branschutbildning med ordentlig onboarding
Otroliga möjligheter att klättra i ett växande företag
Vad gör en teknisk säljare?
I rollen får du ansvara för en av världens främsta varumärken och hantera både varma och kalla leads. Detta innebär att du kommer att träffa kunder fysiskt samt kommunicera via telefon & videomöten.
Om dig?
Trivs med att skapa kontakt med kunder, och våga fråga om affären.
Är tävlingsinriktad med ett starkt fokus på att vinna.
Har mycket energi och befinner dig på en plats i livet där du vill bygga karriär.
Har vana utav att arbeta med mail och enklare kundhanterings-system.
Om Selective Energy
Selective Energy erbjuder hållbara sol & batteri-energilösningar för svenska hushåll och hjälper kunder att ta kontroll över sin energiförbrukning. Vår framgång bygger på en unik kombination av teknisk kunskap och en proaktiv försäljningskultur, vilket skapar långsiktigt värde för våra kunder.
Vi satsar på kvalitet i allt vi gör - från produkter och installationer till service och kundkontakt. Genom nära samarbeten med våra kunder och partners levererar vi hållbara lösningar som gör skillnad.
Som en del av Selective Energy blir du en del av en växande och engagerad organisation, där teamwork och ambition leder oss framåt. Bli en del av vår resa! Så ansöker du
