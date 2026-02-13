Teknisk säljare - Tjänstebil - 45.000kr/mån garanti inom 6 mån
2026-02-13
Om jobbet: Vill du arbeta i ett bolag som driver energiomställningen framåt - med kvalitet, struktur och långsiktighet i fokus?
Hos Selective arbetar du på ett fullskaligt installationsbolag inom greentech där du har starka möjligheter att påverka din utveckling och lön. Du får ordentliga förutsättningar att lyckas, och företagets onboarding ger dig en extremt bred kunskap inom tekniken, arbetsplatsen och säljprocessen.
Vi erbjuder:
Kontor på Kungsholmen/Stockholm
Tjänstebil ingår
Garanterad månadslön om 45.000kr inom 6 månader
Hög garantilön
Marknadens bästa provisioner
Arbetstider mellan 10:00-19:00 med arbete hemifrån på fredagar
2 veckors branschutbildning med ordentlig onboarding
Otroliga möjligheter att klättra i ett växande företag
Vad gör en teknisk säljare? I rollen får du ansvara för ett av världens främsta varumärken och hantera både varma och kalla leads. Detta innebär att du kommer att träffa kunder fysiskt samt kommunicera via telefon & videomöten.
Om dig? - Trivs med att skapa kontakt med kunder, och våga fråga om affären. - Är tävlingsinriktad med ett starkt fokus på att vinna. - Har mycket energi och befinner dig på en plats i livet där du vill bygga karriär. - Har vana utav att arbeta med mail och enklare kundhanterings-system.
Om Selective Energy: Selective Energy erbjuder hållbara sol & batteri-energilösningar för svenska hushåll och hjälper kunder att ta kontroll över sin energiförbrukning. Vår framgång bygger på en unik kombination av teknisk kunskap och en proaktiv försäljningskultur, vilket skapar långsiktigt värde för våra kunder.
Vi satsar på kvalitet i allt vi gör - från produkter och installationer till service och kundkontakt. Genom nära samarbeten med våra kunder och partners levererar vi hållbara lösningar som gör skillnad.
Som en del av Selective Energy blir du en del av en växande och engagerad organisation, där teamwork och ambition leder oss framåt. Bli en del av vår resa!
Selective Energy är utsedda till 2025 års nykomling norden utav Sigenergy som är en utav världens främsta tillverkare inom industrin.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selective Energy Sweden AB
STOCKHOLM
