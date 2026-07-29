Teknisk Säljare - Mållön 70.000 kr / månaden
Missions AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-29
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Gillar du utmaningar och vill ha kul medan du hjälper villaägare att skaffa solceller och batterier? Vi på Missions söker passionerade tekniska säljare för att representera vår kund och sälja solceller och batterier till villaägare via telefon.
Det här är din chans att göra skillnad genom att erbjuda hållbara energilösningar och bygga starka kundrelationer.
Om rollen: Skapa långvariga och förtroendefulla kundrelationer genom regelbundna samtal
Bearbeta både varma leads och viss kallkundsförsäljning
Utforma och presentera kundanpassade lösningar inom solceller och batterier
Bygga upp och underhålla en stark kundpipeline
Vad vi erbjuder: Löpande säljträning och utbildningar
Attraktiv lönemodell med fast lön och hög provision
Stora utvecklingsmöjligheter inom företaget
Arbetstider: Måndag – Fredag, 08.30 – 17.30
Vem är du? Minst 1 års erfarenhet inom försäljning
Positiv och energisk med en stark vilja att utvecklas
Motiverad av att nå uppsatta mål
Meriterande:
Teknisk bakgrund eller erfarenhet av försäljning av solceller eller batterier.
Rekryteringsprocessen är digital och du får viktig information via sms. Håll koll på mobilen efter ansökan.
Vid frågor, mejla info@missions.se
Ansök idag – urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-4994107-2121824". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Missions AB
(org.nr 559411-4307), https://www.jobb.missions.se
Sankt Eriksgatan 45-51 (visa karta
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112 34 STOCKHOLM Arbetsplats
missions Jobbnummer
10015314