Teknisk Säljare - Elon Ljud & Bild Laholm
2026-03-27
Är du vår nya tekniska säljare? Vi söker ny teknisk säljare!
• *Vi söker både heltid och deltidstjänster/timanställda!
ELON Ljud o Bild är hemelektronik butiken som har service och support som grundpelare, vi säljer inte bara varor utan hjälper dig hela vägen från inköp till installation hemma hos dig, hos oss får du alltid bra råd och en hjälpande hand, alltid ett helhets ansvar och ser till kundens behov istället för vilka varor som behöver säljas. Vi är inte nöjda innan du är nöjd.
Nu söker vi på ELON Ljud & Bild dig som är säljare med tekniskt intresse, placering är i vår Laholms butik.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från butikssäljande roll, dock inget krav.
Du är en utåtriktad och positiv person, ödmjuk och lyhörd för kundernas behov samt service minded ut i fingerspetsarna.
En person som ställer dom rätta frågorna (även när kunden inte gör det), hittar sedan de bästa lösningarna och svaren på dessa.
Körkort är ett inget krav men kan vara meriterande för att eventuellt ta sig mellan butiker.
Tjänsten kommer kunna anpassas en hel del, en dag kan se t.ex. se ut såhär:
Börjar på morgonen, går igenom butiken/rutiner innan öppning, fortsätter i butiken för att ta emot kunder som behöver vår hjälp eller vill köpa hemelektronik av kunniga säljare, hjälper till att ta emot samtal och kan då samtidig boka service hos kunden för teknikern, hjälper till att ta emot leveranser och packa upp / placera i butiken, i övrigt hjälper man kunder i butiken tills vi stänger för dagen.
Jobbet innefattar även jobb på vissa lördagar då butiken även har helg öppet.
Om du är intresserad hör av dig så snart som möjligt, vi går igenom ansökningarna löpande.
Ring oss inte ..men skicka oss gärna ett meddelande via länken nedan eller tryck på "Klicka på denna länk för att göra din ansökan
".
Vi hörs!
Ansök på: https://forms.gle/WAdUHgNg54hK3GmN7 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Laholm HemElectro AB
(org.nr 556404-6950), https://www.elon.se/butiker/laholm/elon-ljud-bild-laholm
Industrigatan 39 (visa karta
)
312 34 LAHOLM Jobbnummer
9825300