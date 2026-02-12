Teknisk säljare - Batterilösningar inom energiteknik
2026-02-12
Vill du arbeta med försäljning och framtidens energilagring i ett bolag som satsar långsiktigt på sina säljare? Nu söker vi erfarna säljare till ett etablerat bolag inom batterilösningar, med kompletterade erbjudanden inom solceller och laddboxar.
Här blir du ett del av ett litet, starkt och sammansvetsat säljteam där prestation belönas, utveckling prioriteras och där rätt personer får mycket goda möjligheter att fortsätta bygga en långsiktig karriär inom försäljning.
Om rollen
Du arbetar med försäljning via telefon, där majoriteten av affärerna sker genom varma leads, kompletterad med kalla samtal vid behov. I vissa affärer kan fysiska kundmöten förekomma, men huvuddelen av avsluten sker via telefon.
Du ansvarar för hela säljprocessen:
Kontakt med kund
Behovsanalys
Rådgivning kring batterilagring och energilösningar
Offert, uppföljning och avslut
Fokus ligger på batterisystem för energilagring, ofta i kombination med solceller och laddboxar - ett snabbt växande marknadsområde med hög efterfrågan.
Vi söker sig som
Har erfarenhet av telefonförsäljning
Är van att arbeta strukturerat med leads, återkopplingar och uppföljning
Trivs i ett tydligt, resultatinriktat arbetssätt
Vill påverka din lön och bygga en långsiktigt karriär inom försäljning
Du har goda kunskaper i svenska, båda i tal och skrift
Du är driven, affärsmässig och vill tillhöra ett team där man satsar på att ta sig långt.
Arbetstider
Måndag till fredag, kl 08.00 - 17.00, alternativt kl 09.00 - 18.00
Vad som erbjuds
Försäljning av efterfrågade batterilösningar i en snabbt växande marknad
Varma leads
Ett stabilt erfaret säljteam
Långsiktig satsning på rätt personer
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och affär
Grundlön och provision
Rekryteringsprocessen är digital och du får viktig information via sms. Håll koll på mobilen efter ansökan.
Vid frågor, mejla info@missions.se
