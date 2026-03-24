Teknisk sakkunnig signal / GOP-handläggare
Vi söker en Teknisk sakkunnig signal / GOP-handläggare till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som teknisk sakkunnig inom signal och GOP-handläggare innebär att arbeta med projektering, samordning och tekniskt stöd i projekt kopplade till signalanläggningar och utveckling av signalsystem. Rollen omfattar även ansvar för godkännandeprocesser och säkerhetsstyrning, samt nära samarbete med projektledare, leverantörer och övriga intressenter inom tunnelbaneprojekt.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Projekteringsledning för diverse anpassningar i reläbaserat signalsystem: i denna roll kommer konsulten att stå som projekteringsledare och tekniskt bollplank mot projekteringsorganisationen samt samordna tekniska frågor mellan projektets intressenter.
Teknisk samordnare i produktionsfrågor för signalarbeten
Handläggare för godkännande processen. Denna roll omfattar samordning av godkännande processen. Projekten arbetar enligt både SÄB 0424 och SÄB 0410. Som GOP handläggare ansvarar konsulten att projektets handlingar för säkerhetsstyrning tas fram och hanteras enligt fastslagen säkerhetstyrningsplan. I denna roll ansvarar konsulten även för kommunikationen med Transportstyrelsen.
Konsulten kan behöva delta på inventarier av relärum i Stockholms tunnelbana. Konsulten behöver vara väl insatt i tunnelbanas signal och elsystem och hanteringen kring relevanta frågeställningar.
Konsulten förväntas även att delta vid granskning av teknisk dokumentation och inspektera utförda arbeten i signalanläggningar i tunnelbanan och depåer.
Uppdraget förutsätter att konsulten tillgodogör sig Trafikförvaltningens specifika krav och kravdokument.
I uppdraget ingår även stöttning i framtagande av förfrågningsunderlag samt teknisk support under projektens gång.
Konsulten kommer i uppdraget ha ett nära samarbete med leverantör och intressenter. Till stöd kommer konsulten arbeta tillsammans med projektledare.
Krav (OBS, obligatoriska)
Teknisk Civil- eller högskoleingenjörsexamen.
Minst 8 års dokumenterad arbete med signalsystem.
Minst 5 års dokumenterat arbete som handläggare för godkännanden process enligt EN 50126.
Minst 5 års arbete med utveckling av nytt signalsystem på beställar- eller leverantörssida.
Minst 3 års arbete med US&S signalsystem.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
TRI-utbildning med minst X9-behörighet.
Du bör ha haft myndighetskontakter i tidigare roller.
Minst 5 års arbete i beställarprojekt i offentlig verksamhet.
Minst 2 års erfarenhet av att leda arbete med godkännandeprocesser.
Personliga egenskaper
Analytisk
Lösningsorienterad
Samarbetsorienterad
Strukturerad
LyhördOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
