Teknisk, rörlig och redo för vägarna? Bli vår nästa medarbetare!
2025-09-25
Onitio är en nordisk IT-koncern, ägd av det norska investmentbolaget Aars, med cirka 1500 anställda, varav 500 i Sverige. Vi erbjuder innovativa IT-lösningar genom tre affärsområden:
• Onitio Technology Services - Vi ser till att IT- och teknisk utrustning fungerar genom installation, support och underhåll.
• Onitio Workforce Services & Consulting - Vi erbjuder flexibla IT-resurser och bemanningslösningar för att stärka våra kunders verksamhet.
• Onitio Solutions - Vi driver digital transformation och utvecklar innovativa IT-lösningar.
Med kontor från Malmö i söder till Luleå i norr kombinerar vi teknisk expertis med innovation och kundfokus. Vi arbetar aktivt för en hållbar framtid - exempelvis genom att 98 % av vår fordonsflotta består av elbilar.
Hos oss blir du en del av ett dynamiskt och framgångsrikt team där vi värdesätter mångfald och inkludering. Vi anser att olika perspektiv skapar bättre lösningar och vi arbetar aktivt för att fler kvinnor ska trivas och utvecklas i IT-branschen!
Om rollen
Älskar du att jobba med teknik i praktiken och vill ha ett arbete där ingen vecka är den andra lik? Då kan det här vara rollen för dig! Som tekniker inom Fordon IT får du en vardag fylld av variation - du reser runt i landet och arbetar med installation, montering och felsökning av IT-utrustning i tunga fordon.
Du blir en del av ett sammansvetsat team på sex tekniker som tillsammans täcker uppdrag över hela Sverige. Vi stöttar varandra, delar kunskap och löser problem tillsammans - även när vi arbetar på olika håll. Eftersom uppdragen är utspridda geografiskt bor du ofta på hotell under veckorna. Det kräver att du trivs med att vara på resande fot och uppskattar friheten i att jobba självständigt ute i fält.
Vi söker dig som har ett tekniskt öga, är händig och har erfarenhet av installationer - gärna i fordonsmiljö, men det är inte ett krav. Du är noggrann, har hög arbetsmoral och dyker upp i tid - alltid. Samtidigt är du nyfiken, lösningsorienterad och gillar att ha koll på detaljerna som får hela systemet att fungera.
Varför Onitio?
På Onitio är medarbetarna vår viktigaste tillgång. Vi erbjuder trygga anställningar, är kollektivavtalsanslutna via TechSverige (IT-avtalet) med tillhörande förmåner, och utöver detta erbjuds alla medarbetare friskvårdsbidrag (för närvarande om 4000 kr/kalenderår), rabattavtal hos ledande friskvårdsleverantörer och andra lokala förmåner.
Kompetensutveckling är en självklar del av vår kultur. Genom utbildningar, certifieringar och karriärmöjligheter får du de verktyg du behöver för att växa - oavsett om du vill fördjupa din expertis eller bredda dina kunskaper. Vi sätter tillsammans individuella och meningsfulla mål för dig, och arbetar med din kompetensutveckling löpande under året där din närmaste chef finns till för att stötta dig.
Vem vi söker
Våra värderingar visar egenskaper som vi på Onitio värdesätter:
• Brinner för kundnöjdhet och är lösningsorienterad då andra ser problem.
• Är pålitlig och ansvarstagande i att leverera det du lovar.
• Gillar att samarbeta och uppskattar en företagskultur där vi stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Skallkrav som vi har för tjänsten är att du är trygg i dina svenskakunskaper samt har körkort.
Vi söker en mångfald av kompetenser och bakgrunder. Har du erfarenhet inom IT är det en bonus, men vi värdesätter framför allt din vilja att lära och utvecklas tillsammans med oss!
Oavsett bakgrund, kön, ålder eller erfarenhet - hos oss är du välkommen!
Vill du vara med och forma framtidens IT-landskap? Skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor? Kontakta Gustav Bjule på gustav.bjule@onitio.com
. Urvalet sker löpande, därför kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
