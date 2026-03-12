Teknisk revisor till ledande företag inom försvarsindustrin
Framtiden i Sverige AB / Organisationsutvecklarjobb / Linköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Linköping
2026-03-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där kvalitet, säkerhet och avancerad teknik möts?
Här får du en central och betydelsefull roll där du ansvarar för att granska, kvalitetssäkra och utveckla processer som direkt påverkar produktionen av några av världens mest avancerade flygsystem. Rollen passar dig som trivs i en strukturerad, kommunikativ och analytisk miljö.
Om rollen
Som Teknisk Revisor blir du en nyckelperson där du arbetar nära produktionen och granskar såväl interna processer som externa leverantörer. Du ansvarar för att säkerställa att arbetssätt, materialflöden och processer följer krav enligt bl.a. ISO 9001 och specifika produktionssteg som exempelvis ytbehandling.
Arbetet omfattar både dokumentgranskning och praktiska revisioner ute i produktionen. Vid mer tekniskt avancerade områden får du stöd av interna specialister, du behöver alltså inte ha djup expertkunskap i varje process från start.
Resor ingår i rollen, vanligtvis ca en gång i månaden. Revisionerna kan ske i Europa, USA eller Brasilien, med störst resfokus under våren.
Du kommer att:
Genomföra interna revisioner i produktionen
Genomföra externa revisioner hos leverantörer och kvalificera deras processer
Planera, förbereda och driva revisionsaktiviteter från start till slutrapport
Identifiera och dokumentera avvikelser samt följa upp åtgärder
Arbeta med kravbilder och regelverk inom ISO 9001 och specifika standarder
Delta i och leda möten kopplade till revisioner och uppföljningar
Bidra till ständiga förbättringar och ett säkert, kvalitetssäkrat produktionsflöde
En vecka kan bestå av revision hos leverantör tre dagar, rapportering dagen efter och interna möten eller förbättringsarbete resterande tid.
Vi söker dig som har
Skallkrav
Civilingenjör, högskoleingenjör eller motsvarande YH-utbildning inom material, process, maskin eller liknande
Minst 1-2 års relevant arbetslivserfarenhet
Intresse för kvalitet, standarder och processer
God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt
Förmåga och vilja att resa internationelltPubliceringsdatum2026-03-12Körkortskrav
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning kommer du därför genomgå en säkerhetsprövning, vilket här innebär krav på svenskt medborgarskap.
Meriterande
CANEA revisorutbildning (ISO 9001/14001/45001)
Erfarenhet från processindustri, ytbehandling eller materialteknik
Låter tjänsten intressant?
Skicka in ditt CV och personliga brev via länken. Urval sker löpande.
Om Framtiden AB
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats. Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.Anställningsvillkor
Start: Omgående
Arbetstider: Dagtid
Ort: Linköping
Omfattning: Heltid, tillsvidare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52183_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
580 02 LINKÖPING Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Sara Eriksson sara.eriksson@framtiden.com Jobbnummer
9794240