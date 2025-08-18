Teknisk projektutvecklare sökes till Göteborgs Spårvägar
2025-08-18
Göteborgs Spårvägar har satt Göteborg i rörelse sedan 1879. Med 141 miljoner spårvagnsresor per år är vi idag den största operatören av kollektivtrafik i Göteborgsregionen. Vi arbetar varje dag, året om för att ge våra resenärer en trygg och säker resa till jobb, skola och fritid. Vill du följa med på vår kvalitetsutvecklingsresa till en spårvägsresa i världsklass?Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma framtidens spårvagnar i Göteborg? Har du teknisk spetskompetens och en förmåga att leda andra mot gemensamma mål? Då kan du vara den vi söker!
Enheten Ny spårvagn söker en teknisk projektutvecklare med arbetsledaransvar till vår tekniska grupp. Vi arbetar på uppdrag av Västtrafik med att upphandla, kvalitetssäkra och leverera nya spårvagnar till stadens kollektivtrafik. Just nu arbetar vi med leverans av M34 och står inför uppstart av arbetet med kommande spårvagn M35.
Om rollen
Som teknisk projektutvecklare får du en central roll i ett omfattande och teknikintensivt uppdrag. Du ansvarar både för teknisk utveckling och arbetsledning inom projektet M34, där du leder en grupp bestående av tekniker, ingenjörer och externa specialister.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Hantera tekniska frågor inom uppdraget M34 i nära samarbete med leverantör och driftsorganisation
• Planera och leda det tekniska forumet från beställarsidan
• Prioritera och fördela arbetsuppgifter inom den tekniska gruppen
• Planera, delta och genomföra tester och inspektioner, både nationellt och internationellt
• Återkoppla resultat på ett organiserat sätt till projektledaren
• Delta i alla faser vid upphandling och leverans av nya spårvagnar från kravställning till mottagande
• Bidra till att uppfylla avtal, lagar, interna styrdokument och verksamhetsmål
Tjänsten innebär täta kontakter med både interna och externa aktörer samt frekventa resor, både inrikes och utrikes.Kvalifikationer
• Gymnasieexamen, gärna teknisk inriktning
• Ingenjörsutbildning med inriktning på mekanik, el eller motsvarande, alternativt arbetslivserfarenhet med hög teknisk kompetens
• Erfarenhet och teknisk kunskap om spårfordon, dess delsystem och underhållsarbete
• Tidigare erfarenhet av arbetsledning eller projektledning
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• God digital förmåga
• Körkort med lägst behörighet B
• Uppfyller TSFS 2019:113 (Transportstyrelsens föreskrifter)
• Meriterande:
• Erfarenhet av kravställning vid tekniska upphandlingar
• Teknisk kunskap om spårvagnsmodellen M34 och dess uppbyggnad/funktion
• Goda kunskaper i tyska
Du är en ansvarsfull person som tar ansvar både för dina egna uppgifter och gruppens leveranser, och du har en drivkraft att nå resultat oavsett om du arbetar självständigt eller tillsammans med andra. Som arbetsledare är du strukturerad, har god planeringsförmåga och följer upp arbetet på ett effektivt sätt. Din självständighet gör att du kan fatta beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vänta in andra, samtidigt som du har helhetssyn och förstår hur tekniska beslut påverkar hela projektet.
Eftersom rollen innebär många kontaktytor, ser vi att du är lyhörd för andras behov och perspektiv och har en samarbetsinriktad attityd där du aktivt bidrar till ett gott samarbetsklimat både internt och externt.
Därför ska du välja oss
Hos oss får du en nyckelroll i ett av Göteborgs mest strategiska kollektivtrafikprojekt. Du blir en del av en engagerad och tekniskt kunnig grupp där samhällsnytta, kvalitet och innovation står i fokus. Vi erbjuder ett omväxlande och meningsfullt arbete med stort eget ansvar och möjlighet att påverka framtidens spårvagnar på riktigt.
Vi vill ge alla kandidater en så fördomsfri och rättvis bedömning som möjligt där alla får samma förutsättningar. Därför använder vi arbetspsykologiska färdighetstester för de kandidater som uppfyller kvalifikationerna.
Dessa skickas ut till dig via e-post så var extra observant på det.
Göteborgs Spårvägar är en drogfri arbetsplats och tillämpar alltid drogtest vid nyanställningar.
Vårt föreslagna lönespann för tjänsten är 50000 - 55000. Slutgiltig lön beror på antal års erfarenhet samt hur väl de övriga uppsatta kraven för tjänsten uppfylls.
Provanställning sex månader tillämpas.
Låter det fortfarande intressant? Varmt välkommen att skicka in din ansökan.
ÖVRIGT
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C269569". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
(org.nr 559161-0190) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Göteborgs Spårvägar AB Kontakt
Enhetschef Ny spårvagn
Peter Pantzar peter.pantzar@sparvagen.goteborg.se +46727169467 Jobbnummer
9463934