Teknisk Projektledare till Tekniskt Bolag!
Friday Väst AB / Civilingenjörsjobb / Göteborg Visa alla civilingenjörsjobb i Göteborg
2026-06-15
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Är du en tekniskt intresserad projektledare som vill arbeta med energilösningar och långsiktiga projekt? Trivs du i en roll där du får kombinera teknik, kundkontakt och projektledning samtidigt som du utvecklas tillsammans med erfarna kollegor? För vår kunds räkning söker vi nu en Teknisk Projektledare som vill vara med och driva projekt från förfrågan till färdig leverans. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
I rollen som Teknisk Projektledare blir du en del av ett etablerat och samarbetsorienterat team bestående av projektledare, servicetekniker och ekonomifunktion. Tillsammans arbetar ni med att leverera komplexa tekniska projekt och kundanpassade lösningar till verksamheter inom flera olika branscher.
Du kommer att ansvara för att koordinera, planera och följa upp projektens tekniska och ekonomiska delar. Rollen innebär ett nära samarbete med kunder, leverantörer och interna intressenter där du omsätter tekniska krav och kundbehov till genomförbara lösningar. Inledningsvis kommer du att arbeta nära erfarna projektledare för att successivt ta ett större eget ansvar för projektens genomförande och utveckling.
Arbetet är varierande och kombinerar teknisk problemlösning, projektledning, inköp och kunddialog. Rollen erbjuder stora möjligheter att utvecklas och passar dig som trivs i en verksamhetsnära miljö där du får ta ansvar, driva projekt framåt och bygga långsiktiga relationer. Det förekommer resor i tjänsten i samband med kundbesök, projektmöten och uppföljningar.
Du kommer till exempel att:
Driva och koordinera tekniska projekt från order till färdig leverans
Ta fram tekniska underlag, komponentlistor och dokumentation för beställningar och upphandlingar
Arbeta med flödesscheman samt beräkningar
Samordna och genomföra inköp av utrustning och större komponenter
Följa upp projektens ekonomi tillsammans med ekonomiansvarig
Delta i projektmöten med kunder, leverantörer och interna projektgrupper
Hantera och analysera inkommande förfrågningsunderlag
Bidra till framtagning av offerter och affärsunderlag
Resa till kundanläggningar runt om i Sverige för projektmöten och uppföljning
VI SÖKER DIG SOM:Eftergymnasial utbildning inom energi, process, maskinteknik eller liknande
Har arbetslivserfarenhet av projektledning, projektsamordning eller liknande teknisk roll
Har ett tekniskt intresse och en vilja att utvecklas inom energi- och processindustrin
Har god datorvana och erfarenhet av Office-paketet
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska, då båda språken används i det dagliga arbetet
Har B-körkort
Meriterande om du har:
Erfarenhet från energi-, process- eller anläggningsindustrin, exempelvis värmeverk, kraftvärmeverk eller andra tekniska anläggningar
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet. För att trivas i rollen ser vi att du är driven, nyfiken och lösningsorienterad. Du har förmågan att arbeta självständigt samtidigt som du trivs i nära samarbete med kollegor och kunder. Vidare är du kommunikativ och prestigelös samt motiveras av att lära dig nya saker och utvecklas inom ditt område. Du är trygg i att ta ansvar, strukturerad i ditt arbetssätt och har förmågan att bygga förtroende hos både kunder och samarbetspartners.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du till en början kommer att vara anställd av Friday. Ambitionen från kunden och vår sida är att du efter en tid går över i anställning hos kunden.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Göteborg
Lön: Marknadsmässig
Kontaktperson: Evelina Ogheden
Ansök genom att klicka på länken nedan eller skicka in din ansökan direkt. Vi gör löpande urval, så vänta inte med din ansökan – tjänsten kan tillsättas innan annonsperioden löpt ut.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som talang en riktigt bra start och fortsatt utveckling i karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Kungsportsavenyn 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Consultant Manager
Evelina Ogheden Evelina.ogheden@friday.se Jobbnummer
9964912