Teknisk projektledare till spännande industriprojekt i Stockholm/Uppsala
Selectus Bemanning AB / Civilingenjörsjobb / Stockholm Visa alla civilingenjörsjobb i Stockholm
2026-01-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Selectus Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Sollentuna
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Om rollen
Vi söker en driven teknisk projektledare till kundens team i Stockholm eller Uppsala. Du kommer att leda projekt inom process-, läkemedels- eller livsmedelsindustrin, både internt och ute hos kund, och bidra till att leverera innovativa lösningar.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Leda projektleveranser och delprojekt inom kundens verksamhet
Säkerställa framgång i projekt genom planering, uppföljning och styrning
Samarbeta nära teknikteam och kunder för att uppfylla krav och förväntningar
Arbeta både på kontoret, hemifrån och hos kundKvalifikationer
Minst 7 års erfarenhet som projektledare inom process-, life science- eller livsmedelsindustri
Relevant högskole- eller civilingenjörsutbildning, eller annan eftergymnasial utbildning
Certifiering inom projektledning är meriterande
Stort tekniskt intresse och god förståelse för industrins behov
Ett stort tekniskt intresse och en gedigen kunskap om industrins behov och utmaningar.
Ett starkt kontaktnät hos relevanta kunder inom industrisektorn.
Flytande svenska och engelskaDina personliga egenskaper
Lyhörd, relationsskapande, kommunikativ och initiativrik. Du kan bygga och underhålla starka relationer internt och externt, och trivs i ett dynamiskt, tekniskt avancerat arbetsklimat.
Vi erbjuder
Flexibel arbetsmiljö med möjlighet att arbeta på kontor, hemifrån och hos kund
Spännande och utmanande projekt inom teknik och industri
Engagerad och kompetent teammiljö
Generöst friskvårdsbidrag och förmånsportal (Benify)
Budget för interna och externa utbildningar
Möjlighet till löneväxling och flexpension Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7090591-1801280". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selectus Bemanning AB
(org.nr 559519-6436), https://jobs.selectus.se
Stockholm Waterfront Congress Centre (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Selectus Jobbnummer
9697488