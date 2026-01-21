Teknisk projektledare till spännande industriprojekt i Stockholm/Uppsala

Selectus Bemanning AB / Civilingenjörsjobb / Stockholm
2026-01-21


Om rollen
Vi söker en driven teknisk projektledare till kundens team i Stockholm eller Uppsala. Du kommer att leda projekt inom process-, läkemedels- eller livsmedelsindustrin, både internt och ute hos kund, och bidra till att leverera innovativa lösningar.

Dina arbetsuppgifter
Leda projektleveranser och delprojekt inom kundens verksamhet
Säkerställa framgång i projekt genom planering, uppföljning och styrning
Samarbeta nära teknikteam och kunder för att uppfylla krav och förväntningar
Arbeta både på kontoret, hemifrån och hos kund

Kvalifikationer
Minst 7 års erfarenhet som projektledare inom process-, life science- eller livsmedelsindustri
Relevant högskole- eller civilingenjörsutbildning, eller annan eftergymnasial utbildning
Certifiering inom projektledning är meriterande
Stort tekniskt intresse och god förståelse för industrins behov
Ett stort tekniskt intresse och en gedigen kunskap om industrins behov och utmaningar.
Ett starkt kontaktnät hos relevanta kunder inom industrisektorn.
Flytande svenska och engelska

Dina personliga egenskaper
Lyhörd, relationsskapande, kommunikativ och initiativrik. Du kan bygga och underhålla starka relationer internt och externt, och trivs i ett dynamiskt, tekniskt avancerat arbetsklimat.

Vi erbjuder
Flexibel arbetsmiljö med möjlighet att arbeta på kontor, hemifrån och hos kund
Spännande och utmanande projekt inom teknik och industri
Engagerad och kompetent teammiljö
Generöst friskvårdsbidrag och förmånsportal (Benify)
Budget för interna och externa utbildningar
Möjlighet till löneväxling och flexpension

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7090591-1801280".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Selectus Bemanning AB (org.nr 559519-6436), https://jobs.selectus.se
Stockholm Waterfront Congress Centre (visa karta)
111 64  STOCKHOLM

Arbetsplats
Selectus

Jobbnummer
9697488

