Teknisk projektledare till samhällsviktiga kommunikationstjänster
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb / Datajobb / Karlstad Visa alla datajobb i Karlstad
2025-10-24
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb i Karlstad
, Kristinehamn
, Sigtuna
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Från och med den 1 januari 2026 är vi Myndigheten för civilt försvar. Myndigheten för civilt försvar har två tydliga roller: vi är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret och vi är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Myndigheten för civilt försvars vision är "Tillsammans för ett starkt civilt försvar".
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!
Vi söker en teknisk projektledare som vill bidra till utvecklingen av SWEN - Swedish Emergency Network, Sveriges nya kommunikationssystem för ledning och samverkan inom totalförsvaret och civil beredskap.
I denna roll blir du en nyckelperson i att planera, införa och vidareutveckla SWEN som genom 4G/5G teknik säkerställer robust och framtidssäker kommunikation.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som teknisk projektledare leder du arbetet med att samordna projektleveranser och bygga upp den tekniska och organisatoriska struktur som krävs för att säkerställa att leveranser kan tas i drift och förvaltas på ett effektivt och säkert sätt med högt ställda krav på tillgänglighet och säkerhet. Du ansvarar för att ta fram en projektplan för åtagandet och bygga upp en teknisk struktur som kan ta emot projektleveranser och hantera den dagliga driften. Arbetet sker i nära samverkan med det övergripande program som styr inriktning och prioriteringar.
I rollen ingår att säkerställa att den tekniska miljön - både hårdvara och mjukvara - är ändamålsenlig och robust. Du ansvarar för att relevanta processer och rutiner finns på plats för att stödja verksamheten, samt för att resurser och kompetenser mobiliseras i takt med att leveranserna tas emot. Du följer upp leveranser som utförs av externa parter och ser till att dessa uppfyller ställda krav.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt.
- Minst fem års yrkeserfarenhet inom projektledning.
- God kunskap om ITIL eller liknande styrmodell för IT-verksamhet.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig på både svenska och engelska, i tal såväl som skrift.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att etablera eller utveckla förvaltnings- och driftsmiljöer.
- Erfarenhet av arbete inom IT- och telekomverksamhet, gärna i större eller samhällsviktiga miljöer.
- Kunskap om TETRA, 4G och 5G-nätens funktionalitet.
- Erfarenhet av förändringsledning vid större tekniska eller organisatoriska övergångar.
- Erfarenhet av samarbete med externa leverantörer i komplexa leveransmiljöer.
Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Från och med den 1 januari 2026 ersätts medarbetar- och ledarkriterierna med Myndigheten för civilt försvars förhållningssätt för medarbetare och ledare: Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De tre förhållningssätten ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
För att passa i rollen som teknisk projektledare behöver du ha ett tydligt driv och ett strukturerat arbetssätt. Du tar ansvar för dina uppgifter, planerar självständigt ditt angreppssätt och driver dina processer framåt med fokus på resultat. Du har förmågan att leda och motivera andra, och skapar engagemang genom att involvera teamet och förse dem med rätt förutsättningar för att nå gemensamma mål. Du fungerar som en samordnande kraft och en naturlig referenspunkt för andra.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm eller Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade. Publiceringsdatum2025-10-24Om företaget
Enheten för projekt och transformations uppgift är att samordna och stödja genomförandet av utvecklingen av nästa generations kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer. I detta ingår att tillhandahålla stöd inom projektledning, verksamhetsutveckling, processutveckling och programadministration. Vidare ingår att vara sammanhållande för den externa kommunikationen av de tjänster verksamheten utvecklar och tillhandahåller.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta på distans. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta Sara Leion. Fackliga företrädare är Carl Önne (Saco-S), Jan Herremo (ST) och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen (SEKO). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 16 november 2025. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/260". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb
(org.nr 202100-5984) Arbetsplats
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Jobbnummer
9572072