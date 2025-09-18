Teknisk projektledare till global energiaktör i Finspång
Job Solution Sweden Consulting AB / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2025-09-18
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Job Solution Sweden Consulting AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Nyköping
, Motala
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren projektledare till vår kunds verksamhet i Finspång. Rollen innebär ett avgörande ansvar i slutskedet av större projekt och fokus på att säkerställa en framgångsrik leverans. Vår kund är en global aktör inom energiområdet och driver komplexa projekt inom både gasturbin- och värmepumpslösningar.
Som konsult i denna roll kommer du in i ett kritiskt skede och förväntas bidra med både tekniskt kunnande och ledarskap för att knyta ihop projektens olika delar.
Om uppdraget
I rollen som teknisk projektledare kommer du att:
Leda ett tvärfunktionellt ingenjörsteam inom mekanik, el och styrkonstruktion.
Ansvara för teknisk projektledning i komplexa och långsiktiga projekt.
Säkerställa att kontraktskrav uppfylls och implementeras effektivt.
Samordna arbetet mellan interna funktioner, kunder och leverantörer.
Driva konstruktionsarbete både internt och externt, ofta i situationer utan standardiserade lösningar.Publiceringsdatum2025-09-18Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har:
Ingenjörsexamen från teknisk högskola eller universitet.
Minst 6 års relevant arbetslivserfarenhet.
Teknisk bakgrund inom mekanik och process.
God förmåga att bygga nätverk och kommunicera på olika organisatoriska nivåer.
Förmåga att arbeta strukturerat, hantera parallella uppgifter och hålla deadlines.
Flexibilitet och anpassningsförmåga i föränderliga situationer.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Personliga egenskaper som värdesätts högt:
Ansvarstagande, affärsmässighet och förmåga att främja samarbete i en mångkulturell teknisk miljö.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss.
För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig. Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
(org.nr 559436-7608), https://www.jobsolution.se/ Jobbnummer
9515569