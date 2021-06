Teknisk Projektledare till Gävle eller Östersund - Statens Servicecenter - Datajobb i Gävle

Statens Servicecenter / Datajobb / Gävle2021-07-01Statens servicecenters uppdrag är att erbjuda effektiv service till medborgare och myndigheter. Vi ansvarar för Sveriges lokala servicekontor där vi ger information och service från Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi bidrar även till en effektivare statsförvaltning genom att leverera administrativa tjänster och konsultstöd till statliga myndigheter inom ekonomi, lön och HR. Tillsammans är vi cirka 1400 anställda.Servicekontoren finns över hela landet, från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Vårt huvudkontor finns i Gävle.Hos oss får du bidra med din kompetens i arbetet för en effektivare statsförvaltning nära medborgaren.Statens servicecenters IT-avdelning ansvarar för att förvalta och utveckla myndighetens IT-miljö samt leverera IT-tjänster till verksamheten. Statens servicecenter nyttjar i hög grad externa leverantörer för drift och support av IT-infrastrukturen och applikationsportföljen. En viktig del i avdelningens uppdrag är att kunna upphandla, följa upp och utveckla IT-tjänster som levereras av externa leverantörer.IT-avdelningen är för närvarande placerad i Östersund och vi vill nu växa på flera orter. Avdelningen består av fyra enheter, IT-projektenheten, IT-arkitektur- och säkerhetsenheten, IT-leveransenheten och IT-förvaltningsenheten. Vi är totalt cirka 60 medarbetare och vi representerar en arbetsplats med hög kompetens, trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap. Vi uppmuntrar till ökad mångfald och jämställdhet.Enhet IT-projektDu kommer att tillhöra IT-projektenheten som består av 17 medarbetare tillsammans med andra testledare och tekniska projektledare. Vårt uppdrag är att leverera vällyckade projekt eller delprojekt där du som testledare är ansvarig för testaktiviteterna. Vi arbetar enligt en på myndigheten fastslagen testprocess som enheten förvaltar och i rollen som testledare har du mycket kontakter med verksamheten. Arbetet på enheten präglas hög kollegial samverkan, trevlig atmosfär och högt i tak där vi jobbar för att just du ska trivas.Huvudsakliga arbetsuppgifterRollen som teknisk projektledare innebär primärt att planera, koordinera och följa upp den tekniska anslutningen av kundmyndigheter till Statens servicecenters tjänsteleveranser. Den tekniska projektledaren har ansvar för den tekniska uppsättningen av tjänsteleveransen, t ex integration mot lön- och ekonomisystem samt gentemot externa systemleverantörer. Rollen ingår i ett projektteam med resurser från andra delar av vår organisation och har mycket kontakt med våra kundmyndigheter samt leverantörer och hanterar frågeställningar både från verksamheten och IT. Att leda och driva mindre till medelstora utvecklingsprojekt med mer verksamhetsmässig karaktär som t.ex systemimplementationer ingår också i rollen.2021-07-01Vi söker dig som har:Minst kandidatexamen med informatik- eller datateknisk inriktning, ekonom eller ingenjörMinst 3 års erfarenhet av att leda projekt av IT-karaktärErfarenhet av projektstyrning enligt vedertagna modeller som t ex PPS eller XLPM.Vi ser att du har följande förmågor:att hantera kontakter både internt och externt och säkerställa att arbetsuppgifter blir utförda i rätt tidatt upprätthålla motivation och effektivitet tills att arbetet är utförtatt självständigt ta ansvar för dina arbetsuppgifteratt bidra till utveckling och samarbete som en del av ett team, både i projekt och på enhetenvara strukturerad och målinriktad med stor drivkraft att åstadkomma resultat i samverkan med olika intressenteratt hantera frågeställningar och inge förtroende inom både IT- och affärsverksamhetDessutom är det meriterande om du har:erfarenhet från arbete med integrationsplattformarkunskap om löne- och/eller ekonomiadministrativa system och/eller e-handelssystemAnställningen är 100 % och tillsvidare.Vi tillämpar sex månaders provanställning.Anställningen är placerad i Östersund eller GävleAnställningen innebär en del resande.Välkommen med din ansökan innehållande cv och personligt brev senast 22 augusti 2021. I din ansökan vill vi att du tydligt motiverar hur du uppfyller kvalifikationerna.Intervjuer planeras att hållas v.36-37.Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut omanställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.Statens servicecenter verkar för en diskrimineringsfri arbetsplats med ökad mångfald och jämställdhet.Vi har gjort medieval för våra annonser och undanber kontakter från medie- och rekryteringsföretag.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-22Statens Servicecenter5839944