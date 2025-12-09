Teknisk Projektledare Till Försvarssektorn
2025-12-09
Vi söker dig som vill ta en central roll i ett omfattande och högteknologiskt utvecklingsprojekt inom flyg- och övervakningssystem. Här får du möjlighet att arbeta i en expansiv och framtidsinriktad organisation där samarbete, engagemang och gemenskap står i fokus.
Som projektledare med ansvar för projektplanering arbetar du nära huvudprojektledaren och flera underprojektledare. Du får en nyckelroll i att definiera, följa upp och kontinuerligt hålla ihop projektets tidplaner för att säkerställa att både kortsiktiga och långsiktiga mål uppnås.
Arbetet innebär daglig dialog med olika delar av projektet för att hålla koll på framdrift, identifiera avvikelser och hantera eventuella förseningar. Vid behov rapporterar du avvikelser till projektledningen och bidrar aktivt med förslag på åtgärder och lösningar. Du arbetar i ett stort projekt med många kompetenser och blir något av en "spindel i nätet" som kan röra dig obehindrat mellan funktioner och hålla ihop helheten.
Rollen är placerad i Linköping
Att vara konsult på Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent är specialister på att ge unga techtalanger den ultimata starten på arbetslivet. För denna roll kommer du att bli anställd av Nexer Tech Talent men arbeta hos vår kund i Linköping.
Vi söker dig som:
Har en relevant utbildningsbakgrund
Har minst 2-3 års erfarenhet av projektledning, gärna inom tekniska utvecklingsprojekt
Trivs i en bred och varierad roll med många kontaktytor
Är strukturerad, effektiv och har förmågan att driva arbetet framåt
Har goda kunskaper i svenska och engelska.
Ansökan
Låter detta som något för dig? Vi arbetar löpande med rekryteringen, så skicka in din ansökan snarast möjligt. Om du har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Tech Recruiter Kristofer Hedlund på Kristofer.Hedlund@nexergroup.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
